Hyökkääjän sotilaat kieltäytyvät taistelemasta – eivät saa tietoa omista miinoista

Venäläissotilailta pantataan tietoa siitä, minne heidän omat joukkonsa ovat kylväneet miinoja Dnepr-joen itäpuolella. Tämän vuoksi 810. laivaston jalkaväkiprikaatin jäseniä on kieltäytynyt osallistumasta taisteluihin. Asiasta kertoo Ukrainan asevoimien pääesikunta sekä Kyiv Post.

Sotilaat ovat hermostuneet huonosta tykistökoordinoinnista, välitetyn tiedustelutiedon niukkuudesta sekä siitä, että omien miinojen sijainnit pidetään salassa. Miinat ovat aiheuttaneet Krynkyn alueella noin 30 kilometrin päässä Hersonista olevassa jalkaväkiprikaatissa 50 kuolemantapausta viimeisen kuukauden aikana, kertoo sotaa seuraava The Institute for the Study of War (ISW).

ISW arvioi, että Venäjä ei kykene muodostamaan yhtenäistä komentorakennetta Hersonin alueen itärannalla, mikä heikentää joukkojen moraalia ja taistelukykyä.

Ukrainan asevoimien pääesikunta puolestaan kertoo päivityksessään Facebookissa, että Venäjä suhtautuu miinakenttiinsä salaisena tietona ja antaa hyökkäysjoukoille niiden sijainnista vain summittaista tietoa, ei koordinaatteja.

ISW:n mukaan myös korkea-arvoisilla Venäjän komentajilla, joiden vastuulla on Dnepr-joen itäpuolen puolustaminen, on keskenään viestintäkatkoksia. Tärkeää taktista tietoa jää kertomatta.

– Koordinoinnin epäonnistumista ei toistaiseksi ole saatu korjattua, ajatushautomo kirjoittaa analyysissään.

LUE MYÖS:

Venäjän kenraalin kerrotaan räjähtäneen miinaan Ukrainassa