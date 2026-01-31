Veteraanit osoittivat mieltä Kööpenhaminassa – taustalla Donald Trumpin puheet

Tanskalaiset veteraanit järjestivät lauantaina hiljaisen mielenosoituksen Kööpenhaminassa, marssimalla puolustusvoimien Kastellet-linnasta Yhdysvaltojen suurlähetystön eteen. Marssille osallistui veteraanien lisäksi arviolta tuhansia ihmisiä. Tapahtumasta uutisoivat Tanskan TV2 sekä DR.

Mielenilmaisun taustalla ovat Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin lausunnot. Trump on useaan otteeseen ilmoittanut Yhdysvaltojen tavoittelevan Tanskalle kuuluvaa Grönlantia, ja antoi aikaisemmin tammikuussa ymmärtää Nato-liittolaisten sotilaiden pysytelleen Afganistanissa etulinjan takana. Tanska osallistui Yhdysvaltojen operaatioon Afganistanissa, menettäen 44 sotilasta. Kyse on väkilukuun suhteutettuna yksi sotaan osallistuneiden Nato-maiden korkeimmista tappioluvuista. Lisäksi Irakin sodassa kuoli vielä kahdeksan tanskalaista.

TV2:n haastattelussa Tanskan puolustusvoimien komentajana vuosina 1996-2002 toiminut evp-kenraali Christian Hvidt kuvailee Trumpin kommentteja ”puukoksi selkään”. Hvidtin mukaan Trumpin väitteet liittolaisten roolista Afganistanissa ovat loukkaavia ja valheellisia.

Marssijat pitivät Yhdysvaltojen suurlähetystön edessä ensin viiden minuutin hiljainen hetki, jonka jälkeen marssijat asettivat lähetystön eteen jokaisen Afganistanissa ja Irakissa kaatuneen tanskalaissotilaan muistoksi lipun. Jokaisen kuolleen sotilaan nimi luettiin myös ääneen.

Tilaisuudessa englanninkielisen puhuneen veteraanijärjestön puheenjohtaja Carsten Rasmussen kuvaili Trumpin Afganistan-lausunnon sekä Grönlanti-puheiden aiheuttamaa kipua ”sanoin kuvaamattomaksi”. Rasmussen sanoi toivovansa Yhdysvaltojen ja Tanskan seisovan jonain päivänä vielä rinnakkain liittolaisina. Lippujen istuttaminen lähetystön eteen on ”muistutus siitä hinnasta, jonka Tanska on maksanut työstä vapauden ja jaettujen arvojen eteen”, Rasmussen sanoi.