Näkymä eduskunnan valtiosaliin. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

IS: Antti Lindtman ohjeisti SDP:n edustajia häirintäkohusta

  • Julkaistu 15.01.2026 | 12:27
  • Päivitetty 15.01.2026 | 13:46
  • Politiikka, SDP
Paljastukset kuohuttavat eduskuntaryhmässä.
SDP:n eduskuntaryhmässä on kuohunut ja sen sisäisessä keskusteluryhmässä on Ilta-Sanomien mukaan käyty vilkasta viestien vaihtoa sen jälkeen, kun IS julkaisi juttunsa SDP:n useista vaietuista häirintätapauksista.

Nyt myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on IS:n näkemän viestin mukaan ottanut ryhmässä kantaa ja ohjeistanut puolueensa kansanedustajia häirintäkohusta.

Lindtman korostaa viestissä, että SDP:ssä ei hyväksytä minkäänlaista häirintää, ja kenenkään ei pidä sulkea häirinnältä silmiään. Viestissä Lindtman sanoo, että esiin tulleet tapaukset tullaan selvittämään ”kaikin käytettävissä olevin keinoin”.

Lindtman sanoo IS:n mukaan viestissään, että SDP:ssä on keskityttävä ”liikkeemme kulttuurin kehittämiseen”, jotta häirinnän kohteeksi tulleet kokisivat olonsa niin turvalliseksi, että he uskaltaisivat itse nostaa epäkohtia esiin.

Häirintäkohu sai alkunsa, kun SDP:n kansanedustaja Ville Merinen kertoi Ylen Vallan algoritmi -sarjassa, että jotkut kansanedustajat kohtelevat avustajiaan epäasiallisesti. Hän antoi ymmärtää, että avustajiin kohdistuu jopa fyysistä, seksuaalista ja henkistä väkivaltaa sekä kiusaamista ja ahdistelua.

Uusimmat
