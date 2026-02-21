”Verotuksen kiristämistä” – Tyrmäys lapsilisien rajoituksille

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma ei tue ajatusta lapsilisien poistamisesta hyvätuloisilta. Hän kommentoi asiaa X-viestipalvelussa vastauksena tulevan sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydman näkemyksiin.
– Minulta ei heru tukea lapsilisien poistamiseen hyvätuloisilta, Kauma sanoo.
Kauman mukaan muutos merkitsisi verotuksen progression kiristämistä.
– Hyvätuloiset maksavat varhaiskasvatusmaksujakin korkeimman mukaan, joten ei kiitos, hän lisää.
Kauma korostaa, että lasten saamiseen pitää kannustaa, ei rangaista.
Hän on jakanut julkaisunsa yhteyteen aihetta käsittelevän Ylen artikkelin.