”Verotuksen kiristämistä” – Tyrmäys lapsilisien rajoituksille

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma ei tue ajatusta lapsilisien poistamisesta hyvätuloisilta. Hän kommentoi asiaa X-viestipalvelussa vastauksena tulevan sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydman näkemyksiin.

– Minulta ei heru tukea lapsilisien poistamiseen hyvätuloisilta, Kauma sanoo.

Kauman mukaan muutos merkitsisi verotuksen progression kiristämistä.

– Hyvätuloiset maksavat varhaiskasvatusmaksujakin korkeimman mukaan, joten ei kiitos, hän lisää.

Kauma korostaa, että lasten saamiseen pitää kannustaa, ei rangaista.

Hän on jakanut julkaisunsa yhteyteen aihetta käsittelevän Ylen artikkelin.