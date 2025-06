Veronika Honkasalo vaatii Israelia vapauttamaan Greta Thunbergin

Israelin asevoimat otti yöllä kiinni Gazaan matkalla olleen ruotsalaisen ilmastoaktivisti Greta Thunbergin ja tämän seurueen Madleen-purjeveneellä.

Israelin ulkoministeriö kutsui alusta ”selfie-jahdiksi” ja sanoi matkustajien olevan turvassa ja vahingoittumattomia. Heille annettiin leipiä ja vettä. Ministeriön mukaan ”show on ohi”.

Greta Thunberg ja yksitoista muuta Madleenin miehistön jäsentä vietiin Ashdodin satamaan Israelissa. Maan asevoimien (IDF) edustajat ohjeistettiin näyttämään ryhmälle video terroristijärjestö Hamasin toimista ennen heidän karkottamisensa järjestämistä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalon mukaan Suomen on vedottava Israeliin, jotta se pidättyy kaikesta väkivallasta Freedom Flotilla Coalitionin aktivisteja kohtaan.

Hän kertoo olevansa huolissaan Gazaan pyrkineen avustuslaivan ja aktivistien tilanteesta. Madleen-aluksen lastina oli muun muassa lääkintäapua ja elintarvikkeita Gazaan.

Kansanedustaja huomauttaa, että matkan tarkoituksena on ollut murtaa pitkään jatkunut Gazan saarto ja kiinnittää kansainvälisen yhteisön huomio Israelin toimiin, joita Honkasalo kutsuu kansanmurhaksi.

– Suomen on vaadittava Israelia noudattamaan kansainvälistä oikeutta Freedom Floatilla Coalitionin aluksen kohdalla. YK:n asiantuntijoiden mukaan Gazan kansalla on oikeus saada apua omien aluevesiensä kautta myös miehityksen aikana ja aluksella on oikeus vapaaseen kulkuun kansainvälisillä vesillä, Veronika Honkasalo toteaa tiedotteessa.

Hän vaatii Israelia pidättäytymään kaikesta väkivallasta vapaaehtoisia kohtaan ja vapauttamaan heidät.

– Maailma ei voi katsoa vierestä, kun Israel uhmaa rohkeita vapaaehtoisia, jotka haluavat auttaa sietämättömissä olosuhteissa eläviä gazalaisia, Honkasalo jatkaa.

YK:n asiantuntijat totesivat viime viikolla tiedotteessaan, että Israelin tapa toimittaa ruoka-apua gazalaisille käytännössä tarkoittaa ruoka-avun käyttämistä sota-aseena. Kansanedustajan mukaan Suomella on YK:n jäsenvaltiona velvollisuus ”lopettaa nälänhätä ja kansanmurha” Gazassa.

Hän kehottaa Suomea myös lopettamaan asekaupan Israelin kanssa ja asettamaan maalle pakotteita.

– Suomen hallitus ja ulkopoliittinen johto eivät voi katsoa sivusta yhä pahenevaa tilannetta sivusta, vaan on osoitettava konkreettisissa teoissa, ettei se hyväksy Israelin toimia, Honkasalo sanoo.