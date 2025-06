Greta Thunberg otettiin kiinni

Israelin asevoimat on ottanut kiinni Gazaan matkalla olleen ruotsalaisen ilmastoaktivisti Greta Thunbergin ja tämän seurueen.

Freedom Flotilla Coalition -aktivistiryhmän mukaan droonit ympäröivät Madleen-purjeveneen ja pudottivat sen kannelle ”valkoista ärsyttävää ainetta” ennen sotilaiden nousua laivaan hieman aamuyhden jälkeen.

Aluksen kerrotaan olleen kansainvälisellä merialueella.

– Viestintää häiritään, ja radiossa soitetaan häiritseviä ääniä, ryhmä kirjoitti Telegram-sivullaan.

Israelin ulkoministeriö kutsui alusta ”selfie-jahdiksi” ja sanoi matkustajien olevan turvassa ja vahingoittumattomia. Heille annettiin leipiä ja vettä. Ministeriön mukaan ”show on ohi”.

– On olemassa tapoja toimittaa Gazan kaistaleelle avustustarvikkeita. Instagram-selfieiden ottaminen ei lukeudu niiden joukkoon, ulkoministeriö kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Telegraph-lehden mukaan Greta Thunberg ja yksitoista muuta Madleenin miehistön jäsentä viedään Ashdodin satamaan Israelissa. Maan asevoimien (IDF) edustajat on ohjeistettu näyttämään ryhmälle video terroristijärjestö Hamasin toimista ennen heidän karkottamistaan.

22-vuotias ilmastoaktivisti lähti viikko sitten Sisiliasta aluksella, joka oli lastattu lääkintä- ja elintarvikkeilla. Mukana oli monia muita tunnettuja Gaza-aktivisteja, kuten Game of Thrones -sarjassa mukana ollut näyttelijä Liam Cunningham.

Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi sunnuntaina asevoimien ryhtyvän tarvittaviin toimiin estääkseen jahtia saapumasta Gazaan. Katzin mukaan ”antisemiittinen Greta” on nyt pysäytetty.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025