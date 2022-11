Verokärjen yllätysnimi MTV:lle: Näin ”näppäilyvirhe” tapahtui

Tänään julkaistujen verotietojen kärjessä oleva ohjelmistoyhtiö Goofy Unicornin toimitusjohtaja Juhapekka Piiroinen kertoo MTV Uutisille, että hänen ylisuuriksi ilmoitetut tulonsa johtuvat hänen itsensä tekemästä ”näppäilyvirheestä”.

Verohallinnon tänään julkaisemien tietojen mukaan Piiroinen tienasi Suomessa eniten vuonna 2021. Piiroisen kokonaistulot viime vuonna olivat 133,75 miljoonaa euroa. Pääomatuloja niistä oli 133,70 miljoonaa euroa ja ansiotuloja noin 46 000 euroa. Samalla hänelle on tietojen mukaan tulossa maksettavaksi jäännösveroa eli mätkyjä yli 46 miljoonaa euroa.

Pian tietojen julkisuuteen tulon jälkeen Piiroinen kommentoi Helsingin Sanomille, että kyseessä on virhe ja hänen oikeat tulonsa ovat huomattavasti pienemmät.

Piiroinen kertoo MTV:lle, että taustalla on hänen virtuaalivaluutoilla käymänsä kauppa. Virhe on sattunut siinä vaiheessa, kun hän on ilmoittanut tuloja verottajalle. Piiroisen mukaan hän on saanut pääomatuloja käymällä kauppaa virtuaalivaluutoilla, mutta hänen pääomatulot eivät yltäneet todellisuudessa lähellekään 133,70 miljoonan euron tuloja.

– Tässä on käynyt itsellä virhe tietoja syöttäessä. Olen leikkinyt järjestelmässä numeroilla ja ajatuksissa näemmä postannut sen eteenpäin, Piiroinen kommentoi.

Piiroinen on ilmoittanut tekevänsä verottajalle oikaisupyynnön virheellisistä verotiedoista.