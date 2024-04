Vapaaehtoisen synkkä arvio: Tilanne rintamalla on aiempaa heikompi

FPRI-tutkimuslaitoksen sotilasasiantuntija Rob Lee on jakanut osana tilannekatsaustaan Ukrainan merijalkaväessä taistelevan vapaaehtoisen arvion rintamatilanteesta.

– Tilanne on pahempi kuin Avdijivkan taistelun aikana. Paljon pahempi. He [venäläiset] keskittävät paljon joukkoja yhteen kohtaan murtautuakseen läpi. Meillä ei vain ole riittävästi prikaateja joukkojensiirtoja ja reagointia varten, nimimerkillä Kriegforscher kirjoittava vapaaehtoinen kertoo viestipalvelu X:ssä.

Ukrainan puolustuksen ongelmat kiteytyvät pulaan ammuksista ja miehistä sekä linnoitteista, joista monet ovat vielä vajavaisia. Ammuspula on tulosta läntisen aseavun viivyttelystä ja se pahensi miespulaa.

– Miesvoima on tällä hetkellä vaikein kysymys ja sitä ovat pahentaneet talven aikana vähentyneet ammus- ja varustetoimitukset. Ukrainan kesähyökkäys saavutti huippunsa sen jalkaväen ehtyessä, ja Ukraina on kamppaillut sen jälkeen miestappioidensa korvaamiseksi, arvioi Lee.

Lee huomauttaa, että ”ukrainalaisprikaatit ovat aliemiehitettyjä eikä Ukrainalla ole riittäviä reservejä vastatakseen Venäjän etenemiseen, joten joukkoja joudutaan siirtämään rintamalohkolta toiselle etenemisen pysäyttämiseksi”.

– Ukrainalaisjoukkoja tulee kierrättää useammin tai muuten uupumisriski kasvaa. Ukraina on hyväksynyt uuden liikekannallepanolain, joka houkuttelee vapaaehtoisia ja suurentaa palvelukseen kutsuttavien määrää. Toivottavasti tämä parantaa miesvoimatilannetta, mutta mobilisoiminen ja joukkojen koulutus vie aikansa.

Lee pitää huolestuttavana, että miespula on ollut jo tiedossa jonkin aikaa, mutta sille ei ole tehty mitään.

– Mitä kauemmin miestilanteen parantaminen kestää, sitä epätodennäköisemmin Ukraina kykenee hyökkäämään vuonna 2025. Viime kesän uusilla NATO-koulutetuilla/varustetuilla prikaateilla ei ollut riittävästi aikaa harjoitella yhdessä ja Venäjän puolustusasemat ovat edelleen vahvat. Uusia sotilaita/joukkoja tulee mobilisoida ja kouluttaa tappioiden korvaamiseksi vuodelle 2025.

Samaan aikaan Venäjä onnistui viime vuonna lisäämään joukkojaan värväämällä yli 300 000 vapaaehtoista. Viime helmikuussa Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö Kyrylo Budanov arvioi Venäjän värväänneen noin 30 000 miestä kuukaudessa, kun taas Ukrainassa ja sen ympäristössä Venäjällä on yli puoli miljoonaa miestä.

Lee huomauttaa, että Venäjän lihamyllyyn suostuvat osallistumaan myös vapaaehtoiset.

– Kyseessä eivät ole ainoastaan mobilisoidut sotilaat ja vangit, he kykenevät saamaan vapaaehtosia, jotka ovat valmiita osallistumaan kovien miestappioiden hyökkäykseen. Laatu toki vaihtelee, mutta lukumääräillinen etu muodostaa vakavansa ongelman.

Tällä hetkellä Venäjällä ei ole mitään muuta etua kuin miesmäärä. Pelkästään reservissä sillä on parin armeijakunnan verran.

– Ilman tätä miesvoiman tuomaa yliotetta Venäjän tykistö ja ilmavoimat eivät kykenisi tuomaan sille menestystä taistelukentillä. Etu miesvoiman suhteen on todennäköisesti merkittävin sodan kokonaiskulun määrittäjä, erityisesti jos Venäjä kykenee jatkossakin värväämään 20-30 tuhatta miestä kuukaudessa.

Leen mukaan vuosi 2025 voisi olla suosiollisempi, jos Ukraina onnistuu vakauttamaan rintamansa ja ratkaisemaan miespulansa, koska ”läntinen tuotantokyky kasvaa ja Venäjän kalustotappioista muodostuu suurempi ongelma”.

– Jos miesvoimatilanne ei parane, vuoden 2024 jälkipuolisko on Ukrainalle vaikeampi kuin alkupuolisko, arvioi Lee.

Asiantuntija huomauttaa, että nykyisten apupakettien tulee olla osa laajempaa pitkän ajan strategiaa Ukrainan tukemiseksi.

– Länsimaiden tulee pohtia, kuinka Ukrainaa voisi auttaa vastaamaan Venäjän nykyisiin valttikortteihin, mukaan lukien lisäämään pitkän kantaman ohjusten toimituksia.

If Ukraine can stabilize the front and fix the manpower situation in 2024 when Russia has a number of advantages, 2025 could be more favorable because Western production capacity will increase and Russian equipment losses could become a greater issue. If the manpower situation…

— Rob Lee (@RALee85) April 26, 2024