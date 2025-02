Verkko taivaalta – droonit taistelevat keskenään etulinjassa

Räjähde- ja tiedustelulennokkien nopea yleistyminen on luonut Ukrainan rintamalla tarpeen kehittää niille jatkuvasti uusia vastatoimia.

Elektroniset häirintäjärjestelmät tuhoavat ja lamauttavat monia drooneja, mutta niitä metsästetään yhä enemmän muilla lennokeilla. Ukraina on jo aiemmin käyttänyt videolinkillä ohjattavia FPV-drooneja Venäjän Orlan-10- ja Zala-tiedustelulennokkien tuhoamiseen törmäämällä.

Ukrainan kansalliskaartin julkaisemalla videolla näytetään lennokkien välinen kamppailu etulinjassa. Venäläisjoukkojen nelikopteri oli saapunut Ukrainan puolustusasemien ylle pudottamaan kranaatin.

Ukrainan drooni seurasi tilannetta hieman korkeammalta ja yritti pudottaa sen päälle verkon. Se ei osunut, joten droonioperaattori päätti kokeilla suoraa törmäystä. Hän osui ja tuhosi venäläisdroonin.

Toisen lennokin kuvaamalla videolla näkyy, kuinka ylhäältä päin lähestynyt drooni sai aikaan suoran osuman. Molemmat putosivat alaspäin, mutta Ukrainan lennokki ilmeisesti vakautti lentonsa ja pysyi toimintakykyisenä.

Fighters from the "Bureviy" brigade of the National Guard of Ukraine showed an air battle with a Russian drone. pic.twitter.com/UUNi87qRCJ

— WarTranslated (@wartranslated) February 11, 2025