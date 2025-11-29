USA varoittaa: Venezuelan ilmatila on suljettu

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump varoitti lauantaina ilmaliikennettä lentämästä Venezuelan ilmatilaan. Trumpin mukaan ilmatila Venezuelan yllä ja ympärillä on ”kokonaisuudessaan suljettu”. Presidentti ilmoitti asiasta sosiaalisen median kanavillaan.

Trump osoitti varoituksensa paitsi lentäjille ja lentoyhtiöille myös ”huume- ja ihmissalakuljettajille”. Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA kehotti jo viime viikolla lentoyhtiöitä välttämään lentämistä Venezuelan ilmatilassa.

Yhdysvaltojen ja Venezuelan välit ovat kiristyneet syksyn aikana. Yhdysvallat on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan merkittävästi Karibialla, lähettämällä alueelle pommikoneita, sota-aluksia ja merijalkaväkeä, samalla kun Trumpin hallinto on uhannut Venezuelaa sotilaallisilla toimilla huumeiden salakuljettamisen kitkemiseksi. Yhdysvallat nimesi aikaisemmin marraskuussa venezuelalaisen Cartel de los Soles-huumekartellin terroristijärjestöksi, ja väitti Venezuelan presidentti Nicolás Maduron johtaa ryhmää.

Brittilehti Telegraphin mukaan Venezuelaa vuodesta 2013 johtanut, laajasta vaalivilpistä ja korruptiosta syytetty Maduro pelkää henkensä puolesta, uskoen kuolevansa joko Yhdysvaltojen iskussa tai vallankaappauksessa.