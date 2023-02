Venäläisyksikkö valittaa: Meidät lähetettiin teurastettavaksi

Toisen kerran kuukauden sisään saman joukko-osaston sotilaat valittavat kohtelustaan ja komentajastaan.

Miesten sanotaan olevan 1439. rykmentistä, joka tulee Siperian Irkutskista. Saman rykmentin ryhmä esitti vastaavan mielenilmauksen tammikuussa. CNN:n mukaan on epäselvää, onko uudessa videossa miehiä, jotka osallistuivat edelliseen valitukseen.

Viimeisimmällä videolla, joka julkaistiin lauantaina, ryhmä väitti, että heille oli annettu ”laittomia ja rikollisia käskyjä” ja lähetetty taisteluun ilman tukea.

”Olemme mobilisoituja Irkutskin alueelta, rykmentistä 1439, jotka lähetettiin (itsejulistautuneeseen Donetskin kansantasavaltaan) Novosibirskistä 31. joulukuuta 2022”, sanoi huppuun verhoutunut sotilas, joka luki viestin muiden sotilaiden ympäröimänä.

– Pyydämme apua komentomme laittomien ja rikollisten käskyjen käsittelyssä. … Aluepuolustuksen sotilaat muodostettiin yhdessä päivässä hyökkäysyksiköiksi ja lähetettiin hyökkäämään Avdiivkaan ilman tukea tykistöltä, viestinnältä, pioneereilta ja tiedustelulta – teurastettavaksi.

– DPR:n komentajat ampuvat konekivääreillä ja jalkaväen taisteluajoneuvoilla sotilaitamme, koska (he) kieltäytyvät liittymästä hyökkäysyksikköihin. Ei ole mitään järkeä vedota paikalliseen sotilassyyttäjävirastoon, koska he ovat täydessä yhteistoiminnassa komentajien kanssa. … Tässä vaiheessa tämä pataljoona on melkein kokonaan tuhottu, hupullinen sotilas jatkoi.

Kun video lähestyy loppuaan, sotilas sanoo, että yksikkö on ”epätoivoisessa asemassa”, koska DPR:n ”komentajat eivät välitä” heidän elämästään.

Toinen video, myös väitetysti 1439:n sotilailta, levisi tammikuun lopussa. Siinä joukko sotilaita sanoi, että heidän komentajansa uhkailivat ja ampuivat heitä, koska he kieltäytyivät lähtemästä etulinjaan. Heidät pakotettiin taisteluun ilman riittävää tukea.

Tammikuussa julkaistulla videolla mies väitti, että monet hänen yksiköstään lähetettiin etulinjaan hyökkäysryhmissä ilman koulutusta, minkä seurauksena kaksi heistä kuoli ja 19 haavoittui.

Hän väitti myös, että sotilaat maksoivat ruoasta ja vedestä omista taskuistaan, elivät täydellisessä epäjärjestyksessä ja hoitivat itse vammojaan.

Riippumaton televisiokanava TV Rain kertoi saaneensa tuoreen videon suoraan sotilailta. Dožd tai TV Rain on venäjänkielinen televisiokanava, joka toimi aiemmin Moskovassa, jossa oli sen päätoimipiste. Sittemmin se toimi Latviassa Riiassa ja sen jälkeen internetissä.