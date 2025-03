Venäläisvakooja oli perustamassa yksityisarmeijaa eurooppalaisten tuella

Brittilehti The Telegraph on selvittänyt, että venäläinen tiedustelupäällikkö Jan Marsalek on suunnitellut yksityisarmeijoiden käyttämistä Eurooppaan suuntautuvien siirtolaisreittien hallinnoimiseksi Afrikassa. Kyse on venäläisten pyrkimyksistä käyttää välineellistyä maahanmuuttoa aseena Eurooppaa vastaan.

Jan Marsalek on karkuteillä oleva entinen teknologiayhtiö Wirecardin johtaja. Wirecardin oli tarkoitus olla Saksan vastaus PayPalille, mutta vuonna 2020 yritys romahti.

Wirecardin kirjanpidossa oli 1,9 miljardin euron suuruinen aukko ja Marsalek pakeni yksityissuihkukoneella Itävallasta. Tuosta lähtien hän ollut Interpolin etsityimpien listalla.

Venäjän vakooja muka ratkaisemassa Euroopan ongelmia

Marsalekiä tutkitaan nyt useissa Euroopan maissa vakoilusta. Nyt tiedetään, että Wirecardia johtaessaan Marsalek työskenteli Venäjän hyväksi. Hän suunnitteli hallitsevansa siirtolaisreittejä Afrikasta yhdessä Itävallan kanssa.

Telegraph on nähnyt todisteet, joiden mukaan Itävallan hallitusvirkamiehet lupasivat 2017 investoida yli 120 000 euroa suunnitelmaan, joka Marsalekin mukaan auttaisi Euroopan unionia ”ratkaisemaan siirtolaiskriisin”. Suunnitelman taustalla turvallisuusvalvojana taas oli Venäjän sotilastiedustelun GRU:n eversti.

Lehden lähteet kertovat, että Saksa ja Itävalta jättivät huomioimatta varoitukset Marsalekin Venäjä-kytköksistä. Samaan aikaan Marsalek kokosi omaa sotajoukkoaan hallitakseen siirtolaisvirtoja.

Marsalek osti venäläisen yksityisarmeijan RSB Groupin (lyhenne sanoista ”Venäläinen turvallisuusjärjestelmäyhtiö”) , joka on tukenut kenraali Khalifa Haftarin joukkoja Libyassa. Turvallisuuslähteiden mukaan hän myös vastasi Wagnerin uudelleenjärjestelyistä Afrikassa Jevgeni Prigozhin kuoleman jälkeen.

RSB Group on myös tehdyt turvallisuussopimuksia Sudanissa yhdessä Wagner-yhtiön kanssa. EU on todennut Sudanin olevan keskiössä siirtolaisvirtojen kanavoimisessa Eurooppaan. Venäläiset palkkasoturit lietsovat siirtolaisvirtoja epävakaudella ja väkivallalla hallitsemillaan Afrikan alueilla sekä siirtävät fyysisesti siirtolaisia rajoille ja tukevat salakuljettajia.

Lehti huomauttaa, että monien eurooppalaisarvioiden mukaan Ukrainan romahtaminen johtaisi Venäjän käynnistämään Eurooppaan suuntautuvaan siirtolaisaaltoon.

Pyrkimyksenä saada hyväntekijä ja Itävalta mukaan yksityisarmeijan perustamiseen

Vuonna 2017 ja 2018 Marsalek tapasi hyväntekijän ja entisen YK-työntekijän Killian Kleinschmidtin keskustellakseen Libya-projektistaan. Tapaamiseen osallistui myös Itävallan puolustusministeriön prikaatikenraali Gustav Gustenau, joka oli maksamassa 20 000 euroa Marsalekille suunnitelmasta ”Libyan vakauttamiseksi ja siirtolaisvirtojen vakauttamiseksi”.

Kleinschmidt taas Itävallan liikenne-, innovaatio ja teknologiaministeriön projektirahoituksen kautta 100 000 euroa. Gustenau on kiistänyt tietäneensä Marsalekin yhteyksistä Venäjälle. Hän vain noudatti esimiestensä ohjetta perehtyä projektiin.

Rahoja ei tiettävästi maksettu, mutta ne oli tarkoitus hoitaa Moskovassa sijaitsevan ”Venäläis-libyalaisen kulttuuri-instituutin” kautta. Kyseisen instituutin olemassaolosta ei ole tietoa.

Kleinschmidt on kertonut Telegraphille, että eräässä tapaamisessa Marsalek kehuskeli, kuinka ”pojilla” on haalarikameroistaan kuvamateriaalia, jota ”emme voi käyttää, koska pojat tappavat kaikki vangit”. Itävallan korruptiotutkijat arvelevat kyseessä olevan Wagnerin tallenteita.

Vuoden 2018 alussa Marsalekin Münchenin huvilalla pidetyn kokouksen pöytäkirjoissa puhutaan Jan Marsalekin ”ensisijaisesta pyrkimyksestä ’sulkea raja 15 000 miehen vahvuisella rajapoliisilla’, joka muodostettaisiin aiemmista asejoukoista”.

– Hän toisti tätä koko keskustelun ajan. Hänen mukaansa [kansainvälisesti tunnustettu] Tripolin hallitus voisi käyttää tätä etuna idästä tulevia vallanvälittäjiä vastaan. Rajan sulkeminen voitaisiin myydä EU:lle ”siirtolaiskriisin ratkaisun” ja sen alueella sijaitsevia jäädytettyjä Libyan rahavaroja voidaan käyttää tätä tarkoitusta varten, pöytäkirjassa lukee.

Tarkoituksena hermostuttaa Eurooppaa

Suunnitelma epäonnistui 2018, kun Kleinschmidtin ryhmä alkoi epäillä projektin todellisia tarkoitusperiä ja Marsalekin kyvyttömyyttä järjestää rahoitusta. Kleinschmidtin mukaan hänen tavoitteensa oli vain auttaa maan jälleenrakentamisessa eikä rajajoukkojen koulutuksessa.

Neuvotteluiden aikaan Marsalek jo omisti RSB Groupin ja hän oli saanut venäläiset palkkasotilaansa maahan miinanraivaussopimuksen avulla. RSB:n läsnäolo taas tarjosi Wagnerin pääsyn alueelle, ja sittemmin tuhansia venäläisten palkkasotilaita on tuotu Libyaan.

Kleinschmidt taas arvelee, että häntä ja hänen ryhmäänsä oli tarkoitus käyttää suunnitelman ”valkopesuun”. Hän sanoo jo jonkin aikaa varoittaneensa Venäjän välineellistäneen maahanmuuton aseeksi jo pidemmän aikaa.

– Ja kuten tiedämme, maahanmuutosta on tullut keskeinen aihe politiikan oikealla laidalla. Populistit sanovat ’he ovat tulossa, meidän tulee pysäyttää heidät’. Joten venäläiset selvästi hyödyntävät aihetta hermostuttaakseen ja vaikuttaakseen Euroopassa, sanoo Kleinschmidt Telegraphille.