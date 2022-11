Venäläistutkija: Kansalle kerrotaan ikuisesta sotatilasta

Moskovan yhteiskunta- ja taloustieteiden korkeakoulun professori Greg Judin muistuttaa Venäjän eliittiin lukeutuvien silovikien eli ”väkivallan miesten” suhtautuvan pakkomielteisesti maan vanhan suurvalta-aseman palauttamiseen. Silovikien tausta on pääasiassa turvallisuuskoneistossa.

Professori on nostanut esiin Dossier Center -järjestön tutkimuksen, jossa selvitettiin turvallisuuspalvelu FSB:ssä tehtyjä suunnitelmia Moldovan liittämiseksi Venäjään. Hänen mukaansa vuodettu video-aineisto alueesta vastaavan FSB-upseerin juhlista osoittaa, että hyökkäys Moldovaan on vain ajan kysymys.

Suunnitelmat ovat hetkellisesti tauolla Venäjän Ukrainassa kärsimien sotatappioiden vuoksi.

– Heidän yhteisenä unelmanaan on palauttaa maa-alueet voimalla ja petoksella. Isänmaallisuus ymmärretään imperialismina: eräs vieras korostaa videolla, että isänmaata voi rakastaa vain, jos sen katsoo kattavan Neuvostoliiton aikaiset rajat, Greg Judin kirjoittaa Twitterissä.

Greg Judinin mukaan on itsestäänselvää, että presidentti Vladimir Putin ajattelee asiasta samalla tavoin.

– Nämä ihmiset ovat hänen sotilaitaan, joita hän on valinnut ja kouluttanut jo vuosikymmenien ajan.

Professori tyrmää näkemykset, joiden mukaan Putinin linja olisi mahdollisesti muuttunut sodan myötä. Suunnitelmat ovat todellisuudessa pysyneet tismalleen samanlaisina.

– Ukraina ei saa olla olemassa, sitä ei pidetä valtiona, eikä ukrainalaisen kansakunnan olemassaoloa voida sallia. Sama pätee Moldovaan. Mitkään sotilaalliset tappiot eivät korjaa tai vähennä näitä haaveiluja, Greg Judin sanoo.

– Niin kauan kuin nämä ihmiset ovat vallassa Venäjällä, niin sopimiselle ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia. Mitään Ukrainan aluetta ei voi tunnistaa ukrainalaiseksi – se katsotaan vain alueeksi, jota ei ole vielä vallattu.

Professori kertoo havainneensa merittävän muutoksen Venäjän päättäjien retoriikassa. Sodan alkuvaiheessa ihmisille vakuuteltiin, että sota olisi pian ohi. Nyt kansalle kerrotaan, että sota tulee kestämään ikuisesti.

– Keskustelua ei käydä lainkaan sodanjälkeisestä Venäjästä. Hallitus valmistelee väestöä jatkuvaan sotatilaan. Kaikki puolustusalaan, talouteen, koulutukseen ja demografiaan liittyvät linjaukset tähtäävät tähän päämäärään.

Hänen mukaansa on vaarallinen virhe nähdä nykyhallinnon lausunnoissa merkkejä neuvotteluhalusta.

– Rauhaa ei voi olla niin kauan kuin Putin on vallassa. Hänen eliittinsä eivät ole yhteensopivia rauhan kanssa, se on heidän maailmankuvansa vastaista, Greg Judin toteaa.

The investigation makes evident what many people, including myself, have been saying for a long time: the invasion of Moldova is not a question of whether, but a question of when. It is now delayed out of tactical considerations 2/11https://t.co/it9NRj9mvN

— Greg Yudin (@YudinGreg) November 20, 2022