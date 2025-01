Venäläisten väitetään katkovan sotavankien päitä

Venäläisillä Telegram-kanavilla kiertää video, jossa seipään päähän on nostettu ukrainalaisten sotilaiden katkottuja päitä. Kyse on jälleen uudesta videosta, jolla venäläissotilaat ovat taltioineet sotarikoksiaan.

Vain muutama päivä sitten kerrottiin venäläisten teloittaneen sotavangiksi jääneen Ukrainan armeijan australialaisvapaaehtoisen Oscar Jenkinsin.

Seipäiden vierellä olevista kahdesta venäläissotilaasta toinen sanoo olevansa Venäjän Tyynenmeren-laivastoon kuuluvasta 155. merijalkaväenprikaatista. Kyseinen prikaati on aiemminkin julkaissut samanlaisen videon ukrainalaissotilaan katkotusta päästä seipäässä.

Kyseinen prikaati osallistui Ukrainan sotilastiedustelun mukaan siviilien teloituksiin Kiovan alueen Irpinissä, Butshassa ja Hostomelissä. Sittemmin ukrainalaiset murskasivat prikaatin Vuhledarissa ja se on muodostettu useaan otteeseen uudelleen.

Videon alun perin julkaissut ”fiftnmls” Telegram-kanava on julkaissut myös muita, erityisesti 155. merijalkaväenprikaatin, videoita, joissa esitellään ukrainalaisten sotavankien kaltoinkohtelua, teloituksia ja ruumiiden häpäisemistä. Pää seipäässä- videon kommenttiosiossa venäläiset iloitsevat ukrainalaisten saavan maistaa ”omaa lääkettään” ja teon olevan oikein, koska ”he tämän aloittivat”.

Sotilasasiantuntija Rob Lee on myös kommetoinut videota viestipalvelu X:ssä. Hän kertoo ukrainalaisen DeepState- sivuston paikallistaneen videon Belgorodin alueelle ja ajankohdaksi 12. elokuuta 2024, jolloin ukrainalaiset tekivät epäonnistuneen läpimurtoyrityksen.

Another pro-Russia Telegram channels posted multiple videos today that appear to show two Russian soldiers with the decapitated heads of four Ukrainian soldiers on pikes. It also posted videos of apparent Ukrainian POWs being abused and bodies being desecrated. One of the people… https://t.co/bwfjb6gitA

