Verkkouutiset

Venäläisten rynnäkköryhmä antautui droonille

Rajut taistelut jatkuvat Itä-Ukrainassa.
Ukrainalainen Vampyyri-drooni rintamakäytössä. / United24
Ukrainalainen Vampyyri-drooni rintamakäytössä. / United24
  • | Julkaistu 5.3.2026
  • 11:00
  • | Päivitetty 5.3.2026
  • 11:00

Ukrainan maavoimien 429. miehittämättömien järjestelmien prikaatin sotilaat pysäyttivät ja ottivat kiinni hyökkääjän rynnäkköryhmän Vovtshanskin suunnalla Harkovan alueella.

Urainalainen pommittajadrooni havaitsi suoja-asemaan piiloutuneen venäläisryhmän ja pudotti räjähteen heidän päälleen. Tämän jälkeen yksi hyökkääjän sotilas poistui suojasta kädet ylhäällä haluten antautua.

Videomateriaali (jutun alla) näyttää, kuinka kolme muuta venäläissotilasta astui pian sen jälkeen ulos ja antautui.

– Pommittajadroonin miehistön onnistuneen työn tuloksena kaikki neljä hyökkääjän sotilasta antautui. Toisen ukrainalaisyksikön drooni saattoi heidät Ukrainan asemiin, missä he antautuivat maavoimiemme sotilaille, 429. miehittämättömien järjestelmien prikaati kertoo Telegramissa.

Viimeisen vuorokauden aikana rintamalla on kirjattu 118 taisteluyhteenottoa, kertoo ukrainan asevoimien pääesikunta.

Venäjän joukot hyökkäsivät eniten Pokrovskin ja Kostjantynivkan suunnilla.

Vihollinen menetti muun muassa 900 sotilasta, 41 tykistöjärjestelmää ja neljä panssarivaunua.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Huljaipolen suunnalla. Venäjän joukot etenivät hieman Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

