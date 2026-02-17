Venäläisjoukot pulassa – pystyykö Ukraina läpimurtoihin?

Yhteenotot ovat jatkuneet viimeisen viikon aikana eri puolilla Ukrainan rintamalinjaa.

Ukrainalaisjoukkojen kerrotaan hyödyntäneen Starlink-satelliittiyhteyksiin asetettuja rajoituksia iskemällä saarroksiin jääneiden pienten venäläisryhmien kimppuun etulinjassa. Venäjän drooni- ja viestintäyhteydet katkesivat paikoin kokonaan SpaceX-yhtiön tekemien muutosten jälkeen.

Rintamatilannetta seuraavat analyytikot ovat olleet eri linjoilla siitä, kuinka suuri vastahyökkäys Ukrainalla on ollut helmikuussa meneillään. Paikoin eteneminen on vaikuttanut jopa suuremmalta kuin kesän 2023 vastahyökkäyksen aikana.

Etulinjan tuntumassa on suuri harmaa alue, jonka hallinta on pitkälti epäselvää. Venäjän joukoilla on tapana lähettää pieniä jalkaväkiryhmiä eteenpäin ja julistaa tietty alue vallatuksi. Pienetkin vastaiskut ovat paljastaneet tämän bluffin ja venäläisjoukkojen hataran hallinnan tietystä kylästä tai metsäkaistaleesta.

Sotilasasiantuntija Rob Leen mukaan Ukrainan joukoilla on yleensä määräyksenä välttää yhteenottoa Venäjän jalkaväen kanssa, paitsi jos tämä on täysin välttämätöntä. Etulinjan asemat muistuttavat nykyään pikemminkin pieniä tarkkailupisteitä.

– Venäjän soluttautujaryhmät usein pääsevät Ukrainan etulinjan läpi, mutta heidät surmataan, tai ryhmät eivät pysty vakiinnuttamaan asemiaan, Rob Lee kirjoittaa X:ssä.

Hänen mukaansa on epäselvää, kuinka suuri osa rintamalinjan lähellä olevasta alueesta on varsinaisesti toisen osapuolen hallinnassa. Taisteluita hallitsevat droonit aiheuttavat enemmistön tappioista. Rob Lee huomauttaa, että nykysodan realiteetteja on yhä vaikeampi merkitä kartalle.

Se tiedetään, että Ukrainan asevoimat on hyökännyt monin paikoin. Venäläiset ovat vetäytyneet Zaporižžjan alueella asemista, joita oli valmisteltu kaupunkia vastaan suunniteltua hyökkäystä varten. Ukrainan 475. rykmentin kerrotaan tehneen alueella onnistuneen taktisen iskun suotuisan sään turvin.

Venäläisten sotabloggaajien mukaan Ukraina hyökkää lisäksi Tshasiv Jarin kaupungissa ja Kupjanskin alueella.

Ukrainian infantry are often told not to engage Russian infantry unless absolutely necessary. In some cases, the forward positions are more similar to observation posts. Russian infiltration groups often make it past the forward line of Ukrainian positions but are killed or fail… https://t.co/8dDjPo42uQ — Rob Lee (@RALee85) February 15, 2026

Wow



Ukraine has gained more ground on the Zaporizhzhia front within a few days than it managed to get during the entire 2023 counteroffensive



🇺🇦 pic.twitter.com/ZgtJZzHeTa — Astraia Intel (@astraiaintel) February 15, 2026