Venäläiset pakotettiin perääntymään, Ukraina iski kolmella suunnalla

Ukrainan asevoimat on hyödyntänyt Venäjän joukkojen Starlink-yhteyksien menetystä ja tehnyt hyökkäyksiä kolmella rintamalohkolla Ukrainassa. Ukrainalaiset ovat pakottaneet venäläiset perääntymään ja vallanneet 11 kylää, kertoo Kyiv Post viitaten Ukrainan asevoimien ja median raportteihin.

Ukrainan jalkaväestä, panssaroiduista ajoneuvoista ja drooneista koostuvat osastot etenivät viikonloppuna aselajien yhteistoimintaoperaatioissa Zaporižžjan alueella Huljaipolen suunnalla.

Sekä venäläisten että ukrainalaisten lähteiden mukaan SpaceX:n päätös estää venäläisiä käyttämästä satelliittipohjaisia Starlink-laitteita hyödytti Ukrainan asevoimia hyökkäyksissä. Venäläisyksiköt eivät kyenneet siirtämään lähes ollenkaan digitaalista dataa ja olivat riippuvaisia helposti häirittävästä VHF-radiosta tiedustelutiedon ja käskyjen välittämisen osalta.

Ukrainan joukot etenivät myös Harkovan alueen Svjatohirskin lähellä ja Donetskin alueen Tshasiv Jarin suunnalla.

Riippumattomien analyytikoiden mukaan ukrainalaisten eteneminen oli selvä voitto puolustajalle. Varsinkin Zaporižžjan alueella venäläisten viime kuukausien aikana saavuttama raskaiden tappioiden ryydittämä eteneminen tyrehdytettiin.

Tunnettu puolalainen puolustusasiantuntija Konrad Muzyka katsoo, että ukrainalaisten eteneminen oli merkittävää, vaikka kyse olikin paikallisista hyökkäystoimista.

Rochan Consulting -analyysiyhtiön perustajan mielestä Ukrainan tavoitteena on vahvistaa puolustusasemiaan.

– Ukrainan viimeaikaiset vastahyökkäykset Huljaipolen suunnalla vahvistavat sen, että Venäjän joukkojen tiheys tietyillä sektoreilla on edelleen suhteellisen alhainen, mikä mahdollistaa Ukrainan hyvin koordinoidut hyökkäykset nopean ja paikallisen etenemisen saavuttamiseksi, Muzyka sanoi 14. helmikuuta X-palvelussa.

Ranskalainen sotilasanalyytikko Clément Molin korostaa, että ukrainalaisten operaatioissa ei ole kyse suuresta, yhtenäisestä vastahyökkäyksestä, vaan vahvempien puolustusasemien luomisesta ennen Venäjän todennäköisen keväthyökkäyksen alkamista.

Ukrainalainen avointen lähteiden tiedusteluryhmä Deep State vahvistaa Ukrainan joukkojen edenneet Huljaipolen suunnalla ja muilla alueilla, mutta varoittaa tilanteen olevan epävakaa ja että Ukrainan ote vallatuista kylistä ei ole vielä täysin vakiintunut.