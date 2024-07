Venäläisten enemmistö luottaa Vladimir Putiniin kuin tsaariin

Vladimir Putin nauttii venäläisten keskuudessa samankaltaista kunnioitusta kuin tsaarit omana aikanaan, sanoo amerikkalaisprofessori Walter Clemens Center for European Policy Analysis -ajatushautomon (Cepa) julkaisemassa artikkelissa.

Taustalla on ajatus, jonka mukaan hallitsija ei voi olla väärässä, vaan kaikki epäkohdat ovat hallintovirkamiesten syytä.

Vaikka useimmat venäläiset ovat lukutaitoisia ja voivat hankkia informaatiota useista eri lähteistä toisin kuin 1800-luvulla, hallitsijaa pidetään yhä erehtymättömänä, eikä toisinajattelijoiden ja ulkomaisten arvostelijoiden esittämään kritiikkiin haluta kiinnittää huomiota, Clemens toteaa Kremlin ulkomaiseksi agentiksi luokitteleman riippumattoman Levada-keskuksen toteuttamiin kyselytutkimuksiin viitaten.

Kesäkuisessa kyselyssä 54 prosenttia vastaajista kertoi seuraavansa tapahtumia Ukrainassa, mutta 46 prosenttia ei. Vähiten kiinnostusta ”sotilaallista erikoisoperaatiota” kohtaan osoittivat 18–30-vuotiaat miehet – siis ryhmä, joka todennäköisimmin joutuu rintamalle. Noin 68 prosenttia 55-vuotiaista ja sitä vanhemmista venäläisistä ilmoitti seuraavansa Ukrainan tapahtumia tarkasti.

Walter Clemens on Bostonin yliopiston emeritusprofessori, joka toimii Venäjän ja Euraasian tutkijana Bostonin yliopistossa. Hän on julkaissut vuonna 2023 kirjan Blood Debts: What Putin and Xi Jinping Owe Their Victim.

Levadan kesäkuussa toteuttamassa kyselyssä 77 prosenttia vastaajista sanoi Clemensin mukaan tukevansa sotatoimia Ukrainaa vastaan, kun taas ehdottoman kielteisesti suhtautui vain seitsemän prosenttia.

– Mitä enemmän ihmiset luottavat televisioon, sitä myönteisemmin he arvioivat Putinia ja hänen sotaansa Ukrainassa. Tulokset viittaavat siihen, että he uskovat hänen narratiiviinsa eksistentiaalisesta taistelusta Venäjän kulttuurin ja arvojen puolesta pahansuopaa länsimaailmaa vastaan, Clemens sanoo.

Vastaajista 48 prosenttia ilmoitti tuntevansa ylpeyttä Venäjästä. Luku on 10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin syyskuussa 2023. Nyt ainoastaan 14 prosenttia sanoi sodan aiheuttavan vihaa tai häpeää, kun edellisessä kyselyssä tätä mieltä oli 20 prosenttia venäläisistä.

Yli puolet vastaajista uskoi Ukrainan tapahtumien voivan johtaa sotaan Naton kanssa, ja kolme neljäsosaa ennakoi, että siinä käytettäisiin ydinaseita.

Kysyttäessä, kuka on suurimmassa vastuussa kuolemasta ja tuhosta Ukrainassa, 65 prosenttia syytti Yhdysvaltoja ja Natoa. Vain kuusi prosenttia piti Venäjää päävastuullisena. Nuorimmasta ikäryhmästä kuitenkin vain 41 prosenttia sysää ensisijaisen vastuun lännelle, kun taas 55-vuotiaista ja sitä vanhemmista niin tekee peräti kolme neljäsosaa vastaajista.

– On selvää, että Kremlin disinformaatio ja Venäjän tiedotusvälineiden epäluotettavuus heijastuvat tuloksissa, Clemens toteaa.