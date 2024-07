Yritti torjua jahtaavaa lennokkia haulikolla – video näyttää lopputuloksen

FPRI-tutkimuslaitoksen sotilasasiantuntija Rob Lee on jakanut viestipalvelu X:ssä videon, joka näyttää, kuinka hyökkääjän sotilaat yrittäjät torjua ajoneuvon lavalta heitä jahtaavaa lennokkia.

Venäläissotilaat ampuvat lähestyvää FPV-lennokkia haulikoilla. Laukaukset menevät kuitenkin ohi.

Tallenne on katsottavissa alla olevasta upotuksesta.

Videota kypäräkameralla kuvannut venäläissotilas onnistuu hyppäämään pois ajoneuvon kyydistä juuri ennen räjähdystä. Iskun jälkeen ajoneuvo näyttää tallenteen perusteella olevan liekeissä.

Leen mukaan video on kuvattu lähellä Ocheretynen kylää.

Video of Russian soldiers trying to shoot down an FPV with shot guns riding on the back of an ATV near Ocheretyne. https://t.co/G2QInZF04f pic.twitter.com/hKQNEo5R7F

— Rob Lee (@RALee85) July 18, 2024