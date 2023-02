Venäläissotilas raivoaa: Hyökkäys täysin ilman tukea, oma rakennus räjäytettiin

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on julkaissut ääninauhan kaapatusta puhelinkeskustelusta venäläissotilaan ja tämän vaimon välillä.

Vaimo tiedustelee puhelun alussa, syytetäänkö miestä mahdollisesti jostain. Sotilas vastaa arvostelemalla voimakkaasti komentajiaan.

– He ääliöt lähettivät meidät kuolemaan, venäläissotilas toteaa.

Hänen mukaansa komentajat olivat luvanneet, että jalkaväen hyökkäystä tuettaisiin panssarivaunuilla ja kranaatinheittimillä.

– Lopulta kranaatinheittimet eivät ampuneet laukaustakaan. Vasja lähetti heille koordinaatit, mutta he sanoivat vaihtavansa asemiaan, sotilas sanoo.

Tilannetta pahensi se, että kranaattikonekiväärillä varustettu sotilas jätti aseensa heti taistelun alussa ja pakeni paikalta.

Mies kertoo ryhmän vetäytyneen ja piiloutuneen. Ukrainan lennokki oli pian ilmaantunut yläpuolelle, mitä seurasi voimakas räjähdys.

– Nousin ylös täysin tyrmäytyneenä, en ymmärtänyt mitään. Edessäni maassa huusi Misha. Hän näytti jalkaansa, hänen etupuolensa oli repeytynyt jalan mukana. Sanoin vieressäni olleelle lääkintämies Nemetsille, että ’paikkaa hänet!’, mies selostaa.

Toinen kranaatti osui samalla lähelle surmaten venäläissotilaan. Miehen mukaan haasteena oli, että evakuointipiste oli kahden kilometrin päässä. Hän sanoo auttaneensa haavoittuneita siirtymään takalinjaan.

Vaimo kysyy puhelussa, eikö komentajia aiota rangaista. Mies arvelee heidän luultavasti saavan mitaleja ja kertoo toisesta tuhoisasta tapauksesta.

– Tiedätkö mitä he tekevät? Pioneerimme raivasivat tietä panssarivaunulle ja räjäyttivät talon, jossa oli sisällä 15 sotilaamme ryhmä. Seitsemän kuoli, kahdeksan haavoittui. He väittivät, että ukrainalaiset räjäyttivät heidät, venäläissotilas toteaa.

In this intercepted call, a Russian soldier tells his wife about a failed assault operation with no support, surviving a direct missile strike, and Russian forces "writing off" friendly fire as casualties taken from Ukrainians. pic.twitter.com/ow2amG3l7R

— Dmitri (@wartranslated) February 11, 2023