Venäläissotilaita antautunut joukoittain

Ukrainassa Tavrian operaatioalueella on havaittu venäläissotilaiden joukkoantautumisia, kertoo Ukrinform.

Tavrian alueen ukrainalaisjoukkojen tiedottaja Oleksandr Shtupunin mukaan yksi syy antautumisiin on venäläiskomentajien taholta tuleva sotilaiden epähumaani kohtelu.

– On merkille pantavaa, että kokonaisten ryhmien Venäjän sotilaita on nähty antautuvan. Yksi syistä, miksi vihollinen tekee näin, on sanoakseni epäinhimillinen asenne osana heidän komentoaan, Shtupun sanoi tiedotustilaisuudessa.

Shtupunin mukaan jotkut upseerit voivat riisuttaa alasti talven kylmyydessä, lyödä ja uhata teloituksella järjettömästä hyökkäyksestä kieltäytyneitä sotilaita.

Tiedottaja viittasi myös tiedustelutietoihin, joiden mukaan sellaiset tapaukset ovat kasvussa, joissa venäläissotilaat kieltäytyvät hyökkäyskäskystä. Hänen mukaansa kyse on kooltaan pienistä ryhmistä, jotka avoimesti uhmaavat käskyjä.

Venäläisjoukkojen keskuudesta löytyy Shtupunin mukaan myös heitä, jotka toimivat salaa ja sabotoivat hyökkäyksen päämääriä.