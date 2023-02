Venäläissotilaan väitetään riehuneen kirveen kanssa humalassa

War Translated -sivusto on jakanut sosiaalisessa mediassa julkaistun videon venäläissotilaiden välisestä keskustelusta, jossa puidaan sotilaiden välille syttynyttä humalaista tappelua.

– En odottanut tätä teiltä lainkaan. Tämä ”sankari” otti kirveen ja alkoi hakata sillä tovereitaan huutaen tappouhkauksia. Sitten nämä kaksi toveria hakkasivat hänet, tappelua setvivä vanhempi sotilas kertaa.

Kreml on siirtänyt viime aikoina rintamalle suuren määrän liikekannallopanossa mobilisoituja uusia sotilaita, joiden koulutus on ollut asiantuntijoiden mukaan vähäistä ja kuri kyseenalaista. Jotkut heistä ovat kieltäytyneet taisteluihin osallistumisesta ja julkaisseet sosiaalisessa mediassa videoita, jossa kertovat surkeista oloistaan.

Esimerkiksi ajatushautomo Institute for the Study of War kuvasi heitä tammikuun alussa lähinnä tykinruoaksi.

Kaksi tuoreen jakaman videon sotilaista kertoo tulleensa lyödyksi kirveellä ja yksi myöntää olleensa kirveen käyttäjä. Tappelua selvittävä sotilas kertoo varoittaneensa heitä jo aiemmin alkoholinkäytön vaaroista.

– Helvetti, vihollinen on tuolla ja te olette täällä, etulinjassa, hän huutaa.

– Montako kertaa varoitin teitä olemaan juomatta, helvetti soikoon. Sanoin, että näin tulee tapahtumaan. Heittelettekö seuraavalla kerralla kranaatteja?

Russian mobiks had a little drink, and one started chopping his friends with an axe so they had to beat the hell out of him. pic.twitter.com/84WHSWw4MN

— Dmitri (@wartranslated) February 23, 2023