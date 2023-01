Hyökkääjä lähetti tykkimiehet etulinjaan – vetoavat videolla Vladimir Putiniin

Suosittu venäläisten julkaisemaa sotamateriaalia kääntävä War translated -Twitter-tili on jakanut videon, jossa Venäjän varusmiehet valittavat joutuneensa sodassa väärään tehtävään. Videon vetoomus on osoitettu Venäjän asevoimien ylimmälle komentajalle, presidentti Vladimir Putinille ja maan puolustusministeri Sergei Shoigulle.

Sotilaat esittäytyvät tykkimiehinä, jotka mobilisoitiin Putinin käskystä syksyllä. Heidät määrättiin palvelukseen Donetskin alueelle etulinjaan.

– Joukkojen komentaja ei kuuntele meitä. Hän yrittää muodostaa meistä jalkaväen joukko-osaston, sotilaat sanovat.

Miehet vetoavat Putinin määräykseen liikekannallepanosta, jonka mukaan näin ei ole mahdollista tehdä.

– Käskysi mukaan mobilisoiduille annetaan tykistöön erikoistuva koulutus, eikä heitä voi käyttää muihin tarkoituksiin. Me pyydämme sinua puuttumaan asiaan, sotilaat vetoavat Putiniin.

– Olemme valmiita toteuttamaan käskyjä, jotka ovat linjassa tehtävämme kanssa.

Myös venäläinen propagandisti Aleksandr Kots raportoi aiemmin tammikuussa, että mobilisoituja on määrätty muihin tehtäviin, kuin heitä on koulutettu. Hänen mukaansa eräälle tykistöjoukoiksi koulutetulle divisioonalle todettiin, ettei tykistölle ole tarvetta.

Tämän jälkeen heistä muodostettiin jalkaväkidivisioona, vaikkei heillä ollut siihen soveltuvaa koulutusta.

Russian mobiks who trained for months to become artillerymen are being sent to die in infantry frontal attacks. A group of mobiks recorded an appeal to putin asking to put them on their correct objective. pic.twitter.com/aLZCpYQV1D

Russian mobilised are being trained for the tasks they won't be doing. Russian military reporter Aleksandr Kots reports about this, citing relatives of an artillery divizion which, after 3 months of training, were sent into combat as infantry.https://t.co/7YxvyXZ1TR pic.twitter.com/YIoJLU61Xl

— Dmitri (@wartranslated) January 3, 2023