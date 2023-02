Venäjän reserviläiset kieltäytyivät sodasta – propagandisti raivostui

Tunnettu Venäjän sotapropagandisti Vladlen Tatarski kertoo Telegram-kanavallaan, että yhdeltä Venäjän alueelta kotoisin olevat liikekannallepanossa värvätyt reserviläiset kieltäytyvät lähtemästä taisteluun Ukrainassa.

Tatarski kieltäytyy nimeämästä aluetta, josta kieltäytyjät ovat kotoisin. Hän jyrähtää häpeävänsä ”lähes-maanmiestensä” toimintaa.

– Kaikki sujui hienosti, mutta tämän takia päädyimme ongelmiin, Tatarski kirjoittaa.

Radio Free Europen toimittaja Mark Krutov arvioi Twitterissä, että Tatarski voisi tarkoittaa Rostovin aluetta.

– Tatarski on syntynyt Makijivkassa ja Rostovin oblasti on ainoa Venäjän alue, joka on sen rajalla, ja hän kutsuu kieltäytyjiä ”lähes-maanmiehikseen”, Krutov kirjoittaa.

Monet itsenäiset venäläismediat ovat kertoneet viime aikoina vastaavista tapauksista. Venäläiset varusmiehet ovat jopa itse julkaisseet rintamalta videovetoomuksia, joissa kertovat kehnoista oloistaan ja haluttomuudesta osallistua taisteluihin.

Esimerkiksi Meduza uutisoi, että Siperiassa sijaitsevalta Tuvan alueelta kotoisin olevat sotilaat ovat julkaisseet videon, jossa kertovat Donetskin miehityshallinnon heihin kohdistamista väärinkäytöksistä ja suoranaisista pahoinpitelyistä.

Sotilaiden kieltäytymisistä raivostunut Tatarski vaatii sotatuomioistuinten käyttöönottoa kieltäytymisten selvittämiseksi.

– Tämä toimenpide ei ole suosittu, mutta tällaisia sotia ei muuten voiteta, hän kirjoittaa.

Vladlen Tatarsky writes that in his area of responsibility, Russian mobiks refused to go into battle. Worrying enough situation for him to announce it publicly. pic.twitter.com/kfG8HMC7vA — Dmitri (@wartranslated) February 10, 2023