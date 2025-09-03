Venäläismediat myöntävät: Talous on sakkaamassa

Venäjän sotatalouden arvioidaan olleen jo pidemmän aikaa kestämättömällä tasolla, vaikka varsinaista romahdusta ei ole vielä nähty. Inflaatio on korkealla ja työvoimapula kärjistyy Ukrainan sodan viedessä suuren osan maan voimavaroista.

Eri puolilla Venäjää on kerrottu elokuun aikana bensiinipulasta öljynjalostamoita vastaan tehtyjen kaukoiskujen seurauksena. Autojonot ovat olleet paikoin kilometrien mittaisia.

Valtion tarkasta ohjauksesta huolimatta venäläismedioissa on viime viikkoina varoiteltu avoimesti taantuman uhkasta ja valtion alijäämän kasvusta. Kansallishenkeä pyritään silti pitämään yllä muun muassa kouluissa, joille on Komsomolskaja pravda -lehden mukaan lähetetty lista opeteltavista ”isänmaallisista lauluista”.

Paineet valtion budjettia kohtaan ovat lisääntyneet talouskasvun hidastumisen myötä. Moskovski Komsomolets -lehti arvioi, että myönteisestä käänteestä ei ole juurikaan merkkejä. Asiantuntijat uskovat taantuman olevan käsillä.

Venäjän talouden sanotaan olevan valumassa nopeasti kohti ”hyytymispistettä”. Heinäkuussa bruttokansantuotteen kasvu oli vain 0,4 prosenttia.

Tilastojen mukaan tuloerot ovat kasvaneet erityisesti sodassa taisteleville ohjattavien maksujen seurauksena. Rintamalle on houkuteltu uusia sotilaita ennätyskorkeiden palkkioiden turvin. BBC nostaa esiin erään venäläisekonomistin arvion, jonka mukaan nykyisin osa väestöstä saa tuloja sotilasoperaation seurauksena.

– Ensisilmäyksellä tämän voi katsoa vähentävän tuloeroja, sillä köyhistä oloista tulevat henkilöt siirtyvät aivan toiseen tulokategoriaan. Mutta nyt heistä on tullut rikkaita muihin venäläisiin verrattuna, ekonomisti toteaa.