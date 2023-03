Venäläismediassa väitetään Valko-Venäjän olevan nyt samaa valtiota

Presidentti Vladimir Putin ilmoitti hiljattain Venäjän aikeesta sijoittaa taktisia ydinaseita Valko-Venäjän alueelle.

Asiantuntijoiden mukaan toimenpide on lähinnä poliittinen, sillä Kreml pyrkii pitämään Valko-Venäjän hallinnon omassa valtapiirissään. Maiden välille sovittiin jo vuonna 1999 valtioliitto, mutta se on ollut toistaiseksi olemassa lähinnä paperilla.

Venäjän mediassa ydinaseita koskevalla ilmoituksella on tulkittu olevan laajempaa merkitystä valtioiden väliselle suhteelle.

Kreml-myönteinen Moskovski Komsomolets -lehti sanoo otsikossaan kyseessä olevan ”Putinin ydinsensaatio”.

– Päätös osoittaa, että me olemme nyt yhtä ja samaa valtiota, lehti kirjoittaa.

Komsomolskaja Pravda -iltapäivälehti katsoo muutoksen tarkoittavan, että Venäjä pystyy iskemään ydinaseillaan mitä tahansa Nato-maata vastaan Euroopassa, jos Venäjää ja Valko-Venäjää vastaan hyökätään. BBC:n mediaseurannassa huomautetaan, että kyseisen ydinaseartikkelin vieressä on poiminta Maailman teatteripäivästä. Lehti kysyy lukijoiltaan, minkä näytelmän he aikovat katsoa.

Izvestija-lehden mukaan Valko-Venäjälle sijoitetut taktiset ydinaseet on tarkoitettu erityisesti etelässä ja lännessä sijaitsevia kohteita vastaan.

– Valko-Venäjä integroidaan entistä tiiviimmin osaksi Venäjän asevoimien koneistoa, lehti kirjoittaa.

Vain alle viikko ennen ydinaseilmoitusta Venäjä ja Kiina julkaisivat yhteisen kannanoton, jonka mukaan ”kaikkien ydinasevaltojen tulisi pidättäytyä ydinaseidensa sijoittamisesta rajojensa ulkopuolelle”, minkä lisäksi ”ulkomaille sijoitetut ydinaseet pitäisi vetää takaisin”.

Following Vladimir Putin’s announcement that Moscow plans to station tactical nuclear weapons in Belarus, one of today’s Russian papers concludes: “This shows that we [Russia and Belarus] are now one country.” #ReadingRussia pic.twitter.com/Zwvnp2APi5

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 27, 2023