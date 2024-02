Venäläislehti julkaisi kuvan Aleksei Navalnyista – kaikki painokset takavarikoitiin heti

Moskovan viranomaiset takavarikoivat venäläisen Sobesednik-sanomalehden kaikki painokset. Syy takavarikkoon oli se, että julkaisun tuoreimman numeron etusivulla oli kuva viime viikolla kuolleesta oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyista, kertoo BBC:n toimittaja Francis Scarr X-päivityksessään.

Kuvatekstissä siteerattiin Navalnyita: ”Mutta toivoa on!”.

Uutissivusto meduzan mukaan viranomaiset kielsivät myyntipisteitä myymästä painoksia.

Venäjän viranomaiset ovat esittäneet viime päivinä vaihtelevia ja osin ristiriitaisia tietoja oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kuolemasta. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Muistotilaisuudet Navalnyin kuoleman johdosta ovat kiellettyjä Venäjällä. Poliisi on turvautunut voimakeinoihin oppositiojohtajan kuoleman takia alkaneiden mielenilmausten taltuttamiseksi.

Monien asiantuntijoiden ja venäläisten oppositiohahmojen mukaan Navalnyi tapettiin vankilassa Kremlin käskystä.

Russian weekly Sobesednik put a photo of Alexei Navalny with his recent words "But there's hope!" on the front page of its latest edition

And now the authorities have reportedly confiscated every copy in Moscow that they could find on salehttps://t.co/YqgtWTHSt1 pic.twitter.com/JVnmFbx8J0

— Francis Scarr (@francis_scarr) February 21, 2024