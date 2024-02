Aleksei Navalnyin juristi työnnettiin pois ruumishuoneelta

Venäjän viranomaiset ovat esittäneet viime päivinä vaihtelevia ja osin ristiriitaisia tietoja oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kuolemasta. Navalnyin ruumista ei ole vielä luovutettu hänen perheelleen.

Kremlin sanotaaan viivästyttäneen tutkintaa ja pimittäneen tapaukseen liittyviä tietoja. Venäjä-asiantuntija Keir Gilesin mukaan kyse voi olla ”salaliitosta, epäpätevyydestä, suoraviivaisesta sadismista tai kaikista kolmesta”.

Kuolinsyyksi ilmoitettiin ensin äkkikuolema. Tämän jälkeen venäläismediassa puhuttiin veritulpasta ja uudesta tutkimuksesta. Aleksei Navalnyin äiti kertoi saaneensa IK-3-rangaistussiirtolan hallinnolta tiedon, että vanki olisi kuollut ”äkkikuolemasyndroomaan”.

Oppositiovaikuttajan tiedottaja Kira Jarmyshin mukaan hänen äitinsä ja asianajajansa saapuivat ruumishuoneelle varhain maanantaiaamuna.

– Heitä ei päästetty sisään. Yksi asianajajista kirjaimellisesti työnnettiin ulos. Henkilökunta ei vastannut kysymykseen siitä, oliko Aleksein ruumis siellä, Kira Jarmysh kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Muistotilaisuudet Navalnyin kuoleman johdosta ovat kiellettyjä Venäjällä. Poliisi on turvautunut voimakeinoihin oppositiojohtajan kuoleman johdosta alkaneiden mielenilmausten taltuttamiseksi.

Alexey’s mother and his lawyers arrived at the morgue early in the morning. They were not allowed to go in. One of the lawyers was literally pushed out. When the staff was asked if Alexey’s body was there, they did not answer

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 19, 2024