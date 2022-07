”Jos Vladimir Putin kutsuu viimeiseen taisteluun, me seuraamme”

Visegrad 24-uutissivusto on julkaissut Twitter-tilillään videon venäläisistä päiväkotilapsista laulamassa kappaletta Djadja Vova, my s toboj (”Vova-setä, olemme kanssasi”). Vova- eli Vladimir-setä viittaa maan johtajaan Vladimir Putiniin. Kappaleessa lauletaan muun muassa:

– Samurait eivät saa koskaan saariaan takaisin. Me palautamme Alaskan takaisin osaksi kotimaatamme. Maailmassa voi olla rauha, mutta jos Putin kutsuu viimeiseen taisteluun, me seuraamme sinua!

Videolla takarivissä ovat päiväkodin työntekijät. Keskirivin lapset ovat toisen maailmansodan aikaisessa neuvostosotilaan asussa ja alarivi on Venäjän lipun väreissä. Laulun aikana lapset kohottavat nyrkkiään. Kaikilla on rinnassaan sotaa tukevan Z-kirjaimen muotoon taitellut yrjönnauhat.

Myös koko Itämeren rannikkoa Venäjälle vaativa propagandakappale on alkujaan Vjatšesvlav Antonovin säveltämä ja esittämä, mutta tunnetuksi se tuli niin Venäjällä kuin sen ulkopuolellakin marraskuussa 2017.

Tuolloin Volgogradin uutiskanava julkaisi Youtubessa videon, jossa valtapuolue Yhtenäistä Venäjää tuolloin duumassa edustanut Anna Kuvitško lauloi Volgogradin 44. kaupunkikoulun kadettiluokan kanssa kappaleen.

Julkaisuhetkellään reaktio kappaleeseen ei ollut erityisen ylistävä. Jopa valtiollinen Rossija 24-kanava piti sitä outona ja mauttomana. Tästä huolimatta kappaletta alettiin esittää eri kouluissa.

Nyt julkaistu video näyttää, että kappaletta lauletaan täysimittaisen sodan aikanakin. Sen on alkujaan julkaissut oppositiota tukeva venäläinen uutissivusto Grani.ru jo 2. kesäkuuta ja se on kuvattu itse asiassa Saratovin 44. päiväkodissa eikä Kuriileilla kuten Visegrád 24 väittää.

Neuvostoliitto miehitti Kuriilit toisen maailmansodan loppuvaiheessa ja Stalin liitti sen osaksi Venäjän SFNT:ta. Koska kyse on yksipuolisesta alueliitoksesta, ei Venäjällä ja Japanilla ole vieläkään rauhansopimusta. Japani katsoo saarten olevan laittomasti miehitettyjä, mistä Verkkouutiset on kertonut aiemmin tässä.

Viime viikolla Venäjän duuman puhemies Vjatšeslav Volodin ”muistutti” Yhdysvaltoja, että sillä on hallussaan Alaska, jonka ”voimme ottaa takaisin”. Myös duuman varapuhemies Pjotr Tolstoi on esittänyt kansanäänestyksen järjestämistä Alaskassa Venäjään liittymisestä.

Päivä Volodinin ehdotuksen jälkeen ilmestyi Krasnojarskin alueen teiden varsille kylttejä, joissa Alaska oli kuvattu Krimin ohella osaksi Venäjää.

Kyltin tekstinä luki ”Alaska on meidän”. Kyse oli Alaska-nimisen perävaunuyrityksen halusta todistaa isänmaallisuuttaan ja kotimaisuuttaan sekä hyödyntää Venäjällä vallitsevaa ajanhenkeä markkinointikikkana.

Vuonna 1867 Venäjän keisarikunta myi tappiollisena pitämän Alaskan siirtokuntansa Yhdysvalloille 7,2 miljoonalla dollarilla, joka nykyään vastaisi noin 140 miljoonan dollarin summaa.

Parikymmentä vuotta myynnin jälkeen alueelta löytyi kultaa, josta kertovat huhut venäläiset olivat aiemmin ohittaneet ja keskittyneet saamaan pikavoittoja turkiskaupasta. Alaskasta tuli Yhdysvaltojen täysivaltainen osavaltio vuonna 1957.

Russian kids attending a kindergarten on the Kuril Islands (near Japan) are forced to sing:

“The Samurais will never get their islands back (…) we will return Alaska to the motherland (…) there could be peace on earth, but if Putin calls for a final battle, we are with you!” pic.twitter.com/QhuYUHSIk4

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 9, 2022