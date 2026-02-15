Venäläiskomentajan karmiva käsky: Näin sotilaita ajetaan lihamyllyyn

Ukrainan sotilastiedustelupalvelu HUR on julkaissut otteen salakuunnellusta radiokeskustelusta, jossa venäläiskomentaja käskee sotilaitaan hyökkäykseen tappioista välittämättä. Asiasta kertoo Kyiv Post.

Keskustelun aikana venäläissotilaat ilmeisesti kieltäytyvät etenemästä, mikä suututtaa komentajan.

– Hei jätkät, mitä h––iä? Oletteko h––i menettäneet järkenne? Mikä h––in kieltäytyminen? Eteenpäin, h––i, liikkukaa, komentaja huutaa tallenteessa.

Ukrainan tiedustelun mukaan keskustelu osoittaa, että venäläiskomentajiin kohdistuu runsaasti painetta noudattaa käskyjä sekä raportoida onnistumisista mahdollisimman nopeasti.

– Nopeammin, h––i! Minun täytyy saada tämä h––in raportti valmiiksi, komentaja jatkaa.

HUR arvioi, että äänite kertoo venäläisjoukkojen erittäin heikoksi päässeestä taistelumoraalista. Joukot saadaan etenemään vain pelottelulla.

Kun sotilaat eivät suostu etenemään, komentaja joutuukin äänitteellä turvautumaan uhkailuun ja nöyryyttämiseen saadakseen tahtonsa läpi.

– Te h––in karkurit, te h––in apinat! Menkää yhdessä ja rynnäköikää sinne, komentajan kuullaan huutavan äänitteellä.

Venäjä on käyttänyt Ukrainassa jo pitkään raskaita tappioita aiheuttavia ihmisaaltotaktiikoita. Salakuunneltu keskustelu osoittaa, kuinka negatiivisesti tällaiset käskyt vaikuttavat venäläissotilaiden taistelutahtoon.

HUR kehottaakin tiedotteessaan venäläissotilaita ryhtymään sotilaskarkureiksi välttääkseen tarpeettoman kuoleman.

– HUR ja Ukrainan puolustusministeriö muistuttavat, että jokainen venäläinen sotilas, joka ei halua päätyä tykinruoaksi, voi pelastaa henkensä ottamalla yhteyttä Haluan elää -bottiin Telegram-kanavalla, tiedotteessa linjataan.