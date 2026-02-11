Venäläisiltä outo temppu rintamalla – polttivat omat ajoneuvonsa

Verkkouutiset

Hyökkääjä on edennyt viime aikoina eri rintamalohkoilla.
Vahingoittuneita rakennuksia Lymanissa Itä-Ukrainassa helmikuussa 2023. LEHTIKUVA / IHOR TKACHOV
  • | Julkaistu 11.2.2026
  • 17:24
  • | Päivitetty 11.2.2026
  • 17:24

Venäjän sotilaiden omituinen toiminta yllätti Ukrainan 3. armeijakunnan sotilaat, jotka tallensivat tilanteen videolle (jutun alla) Itä-Ukrainan Lymanin suunnalla.

Miehittämättömien järjestelmien Kraken 1654 -rykmentin sotilaat seurasivat drooneillaan pakettiautoilla liikkuvia venäläissotilaita etulinjan tuntumassa.

Video näyttää, kuinka venäläiset pysähtyivät yhtäkkiä ja sytyttivät ajoneuvonsa tuleen.

Ukrainalaisten mukaan hyökkääjä tuhosi mieluummin itse ajoneuvonsa eikä halunnut jättää niitä droonien saaliiksi.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Dobropilljan taktisella alueella. Venäläiset joukot etenivät Pohjois-Sumyn alueella, Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella, Huljaipolen suunnalla ja Zaporižžjan alueen länsiosassa, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

