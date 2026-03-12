Verkkouutiset

Venäläisiä huijattiin radiossa – jäivät yllätyshyökkäyksen jalkoihin

Ukrainalaiset käyttivät valtaamaansa radioasemaa hyväkseen ja teeskentelivät olevansa venäläissotilaita.
Ukrainan erikoisjoukkojen ryhmä teki yllätyshyökkäyksen Donetskin alueella. YouTube/ SOF UA
Ukrainan asevoimien erikoisjoukkojen 8.rykmentin sotilaat tekivät yllätyshyökkäyksen venäläisten Kosmos-nimistä asemaa vastaan Itä-Ukrainan Donetskin alueella ja vangitsivat useita venäläissotilaita

Ukrainan erikoisjoukot julkaisivat sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla) operaatiosta.

Vallattuaan hyökkääjän radioaseman erikoisjoukkojen päämaja aloitti usean päivän mittaisen radioviestinnän Venäjän joukkojen kanssa esiintyen ”Kosmoksena”.

Radioviestit vahvistivat aiemmin saadun tiedon, että alueella oli toinen hyökkääjän asema ja sen koordinaatit saatiin selville.

Pian sen jälkeen toinen Ukrainan erikoisjoukkojen 8.rykmentin ryhmä teki yllätyshyökkäyksen venäläisten toista asemaa vastaan.

Sen seurauksena neljä venäläistä sotilasta vangittiin.

Kaikkiaan ukrainalaisten kahdessa hyökkäyksessä eliminoitiin viisi venäläissotilasta ja vangittiin seitsemän.

Ukrainalaiset eivät kärsineet tappioita.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Kupjanskin, Oleksandrivkan ja Huljaipolen lähellä sekä Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella. Venäjän joukot ovat jatkaneet laajoja droonihyökkäyksiään ukrainalaisia kaupunkeja vastaan, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

