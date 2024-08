Venäläiset varusmiehet joutuivat sotaan Kurskissa – ”Kriisi Kremlille”

Ukrainan hyökkäys Kurskiin voi vielä aiheuttaa Kremlille sisäpoliittisen kriisin, arvioi sotaa seuraavaa ISW-tutkimuslaitos. Presidentti Vladimir Putin on sodan aikana julkisesti luvannut olla lähettämättä varusmiehiä taisteluun, mutta Kurskissa Venäjä on joutunut turvautumaan varusmiehiin. Mikäli varusmiehiä alkaa joukoittain kaatumaan, saattaa se lietsoa protestimielialaa maassa.

Kremlin kerrotaan tiedostavan varusmiesten käyttöön liittyvät poliittiset riskit, sillä varusmiesten laiton lähettäminen rintamalle sodan alkuvaiheessa herätti laajaa suuttumusta. ISW:n mukaan osa omaisista on jo valittanut varusmiesten käytöstä Venäjän rajaoperaatioissa. Vaikka kyse on toistaiseksi vain yksittäisistä tapauksista, ovat valitukset ehtineet levitä sosiaalisessa mediassa ja opposition kanavissa.

Viestipalvelu X:ssä venäläistoimittaja Aleksander Plushev avaa varusmiesten käyttöön Kremlin kannalta liittyviä riskejä. Nuorten varusmiesten kohtaloa murehditaan kotirintamalla, ja vihastuneet omaiset muodostavat aidon yhteiskunnallisen uhan valtionjohdolle. Vaikka varusmiesten sitominen taisteluihin ei välttämättä ollut Ukrainan tavoitteena, on se kuitenkin yksi Kurskin hyökkäyksen seurauksista, Plushev toteaa.

Jo nyt useiden varusmiesten uskotaan joutuneen vangeiksi Kurskissa, ISW kertoo. Tutkimuslaitos arvioikin Kremlin joutuvan vielä julkisesti perustelemaan varusmiesten käyttöä rajalla. Arvostettu Venäjä-tutkija Mark Galeotti huomauttaa kuitenkin X:ssä, ettei kyse ole Kremlille varsinainen juridinen ongelma.

– Lain mukaan varusmiehiä ei voida lähettää maan ulkopuolelle (ellei sotaa ole julistettu), mutta se ei estä heidän käyttämistään Kurskissa. Poliittisesti se voi tietenkin olla ongelmallista, mutta en rehellisesti sanottuna tiedä mihin se johtaa, Galeotti kirjoittaa X:ssä.

Ukraine’s cross-border operation into Kursk Oblast threatens the Kremlin with a potential political crisis regarding causalities among Russian conscripts, whom the Kremlin has increasingly relied upon to defend the Russian state border with Ukraine.⬇️ https://t.co/qnDb33CZR4 pic.twitter.com/I6y2FUjrYJ

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) August 11, 2024