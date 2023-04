Venäläiset upseerit varastivat joukkojensa polttoaineet

Kuusi venäläistä upseeria tuomittiin sakkoihin heidän varastettuaan yli 360 tonnia lentokoneiden polttoainetta Venäjällä Iskutskin alueella.

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen on nostanut esiin venäläisen Tayga.info-median aihetta koskevan uutisen.

Owenin mukaan polttoainevarkaudet Venäjän armeijassa ovat yleisiä ja monet sotilaat katsovat varastetun polttoaineen myynnin olevan helppo keino ansaita lisää rahaa. Polttoainetta on myyty esimerkiksi Valko-Venäjälle.

Polttoainevarkaudet ovat aiheuttaneet päänvaivaa venäläisjoukoille, joiden ajoneuvoista on loppunut polttoaine kesken.

Tuoreessa tapauksessa kuusi upseeria väärensivät virallisia asiakirjoja peittääkseen useat varkaudet. Asiakirjoihin merkittiin todellisuutta suurempia polttoaineiden käyttömääriä, jotta polttoainetta voitiin myydä eteenpäin välistä.

Kapteeni Valeri Spivak, kouluttaja Sergei Brovko, yliluutnantti Anton Molchanov, kapteeni Denis Grebennikov, kapteeni Dmitri Kutuzov ja majuri Andrei Chistyakov ansaitsivat jopa miljoonia ruplia useista eri varkauksista.

Owen listaa myös useita muita tietoon tulleita vastaavia tapauksia.

Joulukuussa 2022 ilmailutekniikan kouluttaja Sergei Brovko tankkasi tankkerilentokoneeseen vähemmän kerosiinia kuin kapasiteetti salli ja myi ylimääräisen osuuden eteenpäin. Vastaava esimerkki oli, kun koulutuslentueen insinööri Anton Molchanov jätti osan kerosiinista tankkaamatta.

Molempiin tapauksiin liittyy varikkopäällikkö Faskhiyev, joka tiettävästi osti ylimääräisen kerosiinin ja välitti sen eteenpäin. Faskhiyev kuitenkin itse vältti syytteet, vaikka sekä Brovko että Molchanov tuomittiin.

1/ Six Russian logistics officers have been found guilty of stealing more than 360 tons of aviation kerosene in the Irkutsk region. Each got off with fines equivalent to $627 or less, according to a regional Russian news outlet. pic.twitter.com/MkT9CCiSTX

