Venäläiset ujuttautuivat kaupungin keskustaan, taistelut käynnissä

Noin 200 venäläissotilaan kerrotaan tunkeutuneen läpi Ukrainan puolustuslinjasta Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin kaupungin luona. Sotilaat pääsivät etenemään kaupunkialueelle.

Kreml on yrittänyt vallata Pokrovskia jo yli vuoden ajan keskittämällä lähialueelle kymmeniä tuhansia sotilaita ja suuren määrän panssarikalustoa. Rintamalinja on pysynyt pitkään lähes ennallaan raskaista tappioista huolimatta. Erityisesti räjähdelennokkien käyttö on tehnyt etenemisestä haastavaa.

Ukrainan asevoimien tilannekatsauksen mukaan alueelle on viime aikoina siirretty uusia venäläisyksiköitä. Jatkuvien rynnäköiden tavoitteena on pakottaa Ukraina vetäytymään sille tärkeästä huoltokaupungista.

Laajojen panssarihyökkäysten sijasta venäläiset lähettävät eteenpäin pieni jalkaväkiryhmiä, jotka yrittävät soluttautua läpi puolustuslinjasta siitä löytyvien heikkojen kohtien kautta.

Pokrovskin keskustaan päässeiden sotilaiden kerrotaan taistelevan parhaillaan käsiaseilla ja drooneilla Ukrainan joukkojen kanssa. Tulitaisteluita kuvaillaan ”erittäin dynaamisiksi ja intensiivisiksi”. Ukrainan joukot yrittävät vakauttaa tilannetta.

Venäjän arvioidaan menettäneen kymmenen vuorokauden aikana pelkästään Pokrovskin luona 1800 sotilasta ja yli 70 panssariajoneuvoa. Pienet ryhmät pääsivät tunkeutumaan kaupungin eteläosiin jo heinäkuussa, mutta ne tuhottiin Ukrainan vastahyökkäyksellä.

Aiemmin lokakuussa käytiin samankaltaisia pienen mittakaavan taisteluita Pokrovskin rautatien luona. Kaupunkiin edenneiden venäläisjoukkojen kerrottiin surmanneen useita aseistautumattomia siviilejä.

Ukrainan kannalta tilanne on sen sijaan kohentunut Pokrovskin pohjoispuolella, jonne venäläisjoukot pääsivät etenemään elokuussa. Ukrainan vastahyökkäykset pilkkoivat rintamaan muodostuneen kiilan ajoittain useaan osaan.

Ukrainalaisen Deepstate-seurantasivuston mukaan useita kyliä on vapautettu, ja yhteen mottiin jääneet venäläissotilaat antautuivat tai saivat surmansa.