Turkin rahtialukseen tunkeuduttiin ”tarkastukselle” – ”Venäjä nostaa panoksia”

Venäjän armeijan Vasily Bykov -partioalus pysäytti kuivatarvikkeita kuljettavan turkkilaisen rahtilaivan Mustallamerellä viikonloppuna. Sukru Okan -laivan kotisatama on Istanbul, mutta se on rekisteröity Palaun lipun alle.

Tapahtumasta on levinnyt videoita venäläisiin sosiaalisen median kanaviin, jossa asemiehet laskeutuvat helikopterista laivan kannelle ja tunkeutuvat ohjaamoon puhuttelemaan miehistöä, joka on polvillaan kädet pään päällä.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko toteaa X-viestialustalla, ettei videoiden aitoutta ole voitu varmistaa. Tapahtumasta kerrotaan muun muassa venäläisellä viestialusta VK:lla jaetulla videolla, jonka mukaan ”alus ei vastannut venäläisten pyyntöihin”.

Herastshenkon mukaan alus oli matkalla Ukrainaan.

– Kyse on voimannäytöstä. Venäjä nostaa panoksiaan ennen [Vladimir] Putinin oletettua vierailua Turkkiin, Herastshenko arvioi.

Putinin on määrä vierailla Turkissa elokuun loppupuolella. Politico-lehden mukaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan kertoi Putinin tulevasta vierailusta viime kuussa ja sanoi sen koskevan Mustanmeren viljasopimuksen mahdollista jatkamista. Mustanmeren tilanne on ollut jännitteinen Venäjän vetäydyttyä viljasopimuksesta.

