Venäjän sotilaiden ruokapaketeissa on ikoneita Vladimir Putinin kuvalla

Venäjän valtapuolue Yhtenäisen Venäjän kerrotaan lähettäneen Ukrainassa taisteleville venäläissotilaille lahjapaketin pääsiäiseksi. Ukrainassa ja Venäjällä vietettiin ortodoksista pääsiäistä viime viikonloppuna.

Sotilaat saivat ruokaa ja juomaa sisältävän lahjapaketin mukana yllätyksekseen myös ikonin presidentti Vladimir Putinin kuvalla.

Eräs Etelä-Ukrainan Zaporižžjan alueelle sijoitettu mobilisoitu venäläinen sotilas lähetti venäläiselle Perm 36.6 -sivustolle videon (jutun alla), joka näyttää hänen avaavan paketin ja kaivavan ikonin esiin.

– Me pidimme kaikesta saamastamme, mutta tällä kertaa jokin meni kuitenkin pieleen. Vaikka olen isänmaallinen henkilö, niin tämä on kyllä täyttä p…aa, sotilas kertoo viitaten ikoniin.

Venäjä on tehnyt ohjusiskuja Etelä-Ukrainassa. Taistelut ovat jatkuneet rajuina Itä-Ukrainan Bahmutissa.

A conscripted Russian soldier fighting in southern Ukraine told a local website back home that he received a mock-up Orthodox icon featuring Vladimir Putin in a package sent by activists from ruling party United Russia https://t.co/i12tHLgXnn

— Francis Scarr (@francis_scarr) April 18, 2023