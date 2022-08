Ukraina valmistautuu Hersonin eturintamalla kovaan taisteluun miehitettyjen alueiden takaisinvaltaamiseksi, kertoo The Wall Street Journal.

Toistaiseksi joukot ovat asemissa ja odottamassa käskyä hyökätä.

– Kummallakaan osapuolella ei ole voimia tai varusteita ratkaisevan hyökkäyksen aloittamiseen, joten molemmat valmistautuvat toistaiseksi asemasodankäyntiin, kertoo Ukrainan asevoimien majuri Roman Kovaljov WSJ:lle.

Hän kertoo venäläisten ampuvan umpimähkään joka puolelle.

– Meidän sen sijaan täytyy säästää ammuksia, joten ammumme vain tarkkojen koordinaattien mukaan, ukrainalainen upseeri kertoo.

– Venäläiset ovat kuin heinäsirkkoja. Tapamme heitä jatkuvasti ja he lähettävät lisää, eikä loppua näy, toteaa yksi pataljoonan tykistökomentajista.

Hersonin alueella sijaitsevan Kochubeivkan kaupungin pormestari Ljudmila Kostiuk kertoo rukoilevansa joka päivä Hersonin vapauttamisen puolesta.

– Me kaikki haluamme sen tapahtuvan mahdollisimman pian, mutta olemme toki kärsivällisiä ja realistisia. On tärkeää, että mahdollisimman monet puolustajamme pysyvät hengissä. Me odotamme, emmekä vain odota, vaan myös autamme.