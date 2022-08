”Venäläiset on pysäytetty” – Donbasiin virtaa uusia vahvistuksia

– He yrittävät murskata ja murskata tykkitulella ilman erityisen lahjakkaita komentajia tai menestystä tuottavaa nykyaikaista taktiikka. He vain käyttävät vanhoja neuvostoaikaisia ohjekirjoja, ja heidän ainoa vahvuutensa on ampua tykistökeskityksiä, sanoo Ukrainan itäisen sotatoimialueen Donbasin suunnasta vastaava eversti Serhi Tšerevatyi.

Bahmutin alueella terveydenhuoltoa tarjoaa enää Ukrainan armeijan Hospitaali-lääkintäpataljoona, joka vastaa kaupunkia puolustavan kolmen ukrainalaisprikaatin hoidosta. Siviililääkärit poistuivat alueelta jo kuukausia sitten ja varsinaiset sotilassairaalatkin heinäkuussa.

– Vihollinen yrittää lietsoa kaupungissa paniikkia ja kaaosta niin paljon kuin pystyy. Ja nyt kun venäläiset ovat lähempänä, voivat he iskeä kenttätykistöllään, jolloin yhä enemmän ja enemmän siviilejä tuodaan tänne päivittäin, sanoo lääkintäpataljoonan lääkintäpäällikkö ja kirurgi Dmytro Androštšuk.

Androštšuk sanoo, että hänen pataljoonallaan on vähemmän töitä nyt kun rintamalohkolle on saapunut uusi tuoreita ukrainalaisia tykistöyksiköitä. Venäjän asuinalueille kohdistamat rypäleammukset vahingoittavat ennen kaikkea siviilejä.

-Kun tykistömme on toiminnassa, on meillä vähemmän työtä. Aiemmin oli päiviä, jolloin meillä ei ollut aikaa syödä ja nukuimme vain kolme tai neljä tuntia yössä. Haavoittuneita tuli 10-15 kerrallaan. Nyt me saamme joskus nukuttua koko yön ja päivystysvuoro hoitaa haavoittuneet, kertoo Androštšuk.

WSJ kertoo, että Bahmutissa toimii vielä ruokakauppoja ja apteekkeja, mutta muuten kaupunki on hiipumassa. Kaupungin palvelut alkavat romahtaa. Muutamia viikkoja sitten avanneet kahvilat ja pikaruokapaikat on suljettu. Kadut on suljettu betoniestein.

Kaupungin asukasluku on vähentynyt sotaa edeltävästä 70 000 asukkaasta 20 000:en. Ukrainalaisviranomaiset ovat yrittäneet saada ihmiset lähtemään evakkoon, koska Venäjän tuhoamiseen perustuva etenemistaktiikka tunnetaan.

– Me yritämme aktiivisesti vakuuttaa kaikkia jättämään kaupunki, koska me tiedämme, että syksy ja talvi tulevat olemaan erittäin vaikeita. Ei ole lämmitystä ja jatkuva taistelutoiminta tarkoittaa, ettei välttämättä ole myöskään sähköjä, vettä tai puhelinyhteyksiä. Tärkeintä paikalliselle väestölle tulisi olla, että he pelastaisivat henkensä jonnekin turvallisempaan paikkaan, sanoo Bahmutin evakuoinnista vastaava viranomainen Maryna Ivanuškina lähettäessään kaksi minibussia evakkoja matkaan.

Enemmistöltään venäjänkielisessä Donbasissa on pieni vähemmistö, joka on perinteisesti suhtautunut Venäjään myönteisesti. He myös niiden joukossa, jotka ovat jääneet kotiseuduilleen.

– Tammikuussa olisin äänestänyt [Vladimir] Putinia kaksin käsin. Nyt vain haluan leikata hänen sormensa irti yksi kerrallaan hitaasti. Niin moni on kuollut hänen toimiensa takia, sanoo yksi näistä nimettömäksi jäävistä asukkaista.