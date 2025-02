Euroopan suurinta ydinvoimalaa miehitetään yhä – pormestarilta pysäyttävä varoitus

Venäjä pitää yhä hallussaan Euroopan suurinta ydinvoimalaa Ukrainan Zaporizhzhiassa, ja miehitys herättää paikallisissa vieläkin suurta huolta.

– He käyttävät Euroopan suurinta ydinvoimalaa kilpenään, atomikilpenään. Se on kauheaa. He leikkivät tulella, Enerhodarin pormestari Dmytro Orlov sanoo Dagens Nyheterille.

Ydinvoimala sijaitsee Enerhodarissa, joka on ollut venäläisten miehittämä maaliskuusta 2022 alkaen. Pormestari onnistui pakenemaan kotikaupungistaan dramaattisten vaiheiden jälkeen. Orlov kertoo piileskelleensä venäläismiehittäjiä kaksi kuukautta ennen onnistunutta pakoaan naapurikaupunkiin.

Apulaispormestari jäi venäläisten vangiksi ja kiduttamaksi, hän kertoo.

Orlov työskenteli itse ennen politiikkaan lähtöään ydinvoimalassa. Pormestari sanoo ukrainalaisten työntekijöiden työskentelevän voimalassa nyt venäläisten painostamina, työsuhteesta venäläisen Rosatomin kanssa kieltäytyneiden hän kertoo joutuneen miehittäjien pahoinpitelemiksi. Näin entiset työtoverit ovat hänelle kertoneet.

Venäjä suunnittelee ydinvoimalan liittämistä osaksi maan omaa sähköverkkoa, mutta pormestari Orlov pitää tätä epätodennäköisenä. Ukrainalaiset käyttivät voimalassa läntisiä varaosia, joita venäläisten on yksinkertaisesti hankala saada käsiinsä. Tällä hetkellä ydinvoimala toimii lähinnä Venäjän sotilastukikohtana.

Zaporizhzhia on herättänyt huolta myös kansainvälisesti, ja Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on toistuvarti varoittanut venäläismiehityksen riskeistä.

Pormestari on jo ehtinyt miettiä omaa painajaisskenaariotaan ydinvoimalan varalle.

– Pelkään, että venäläiset, jos me ajamme heidät alueelta, avaavat tulen ydinvoimalaa kohtaan ja aiheuttavat tahallaan onnettomuuden, tehdäkseen ukrainalaisen siviiliväestön tilanteesta erityisen vaikeaa.