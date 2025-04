Venäläiset löysivät Kurskista suomalaisia viuhkamiinoja

Venäläiset mediat kertoivat pääsiäisenä, että Venäjän joukot ovat löytäneet vetäytyvien ukrainalaisten jäljiltä useita suomalaisia miinoja. Niitä oli asennettu useita kappaleita Venäjän ja Ukrainan rajaseudulle. Venäjän valtio-omisteisen RT-kanavan mukaan löydön tekivät venäläiset miinanraivaajat.

Löydetyt miinat ovat Forcit Oy:n valmistamia Mini Hailstorm -viuhkapanoksia. Hailstorm on pienikokoisempi versio Yhdysvaltojen kehittämästä Claymore-miinasta. Viuhkapanos asetetaan maanpinnan yläpuolelle jalustalle tai kiinnitetään vaikkapa puunrunkoon. Lauetessaan se levittää kohteeseen kapean viuhkan metallihauleja. Laukaisu voi tapahtua sähköisesti tai langan avulla.

Viuhkapanokset soveltuvat parhaiten taisteluun jalkaväkijoukkoja vastaan, mutta niillä on myös mahdollista lyhyillä etäisyyksillä aiheuttaa tuhoa vihollisen panssaroimattomille ajoneuvoille. Viuhkapanosten vaikutusetäisyys vaihtelee: tällainen Forcitin miniversio on optimoitu aiheuttamaan tuhoa 20 metriä leveällä, kaksi metriä korkealla ja 30 metriä pitkällä alueella. Laita painaa 900 grammaa, josta räjähteen paino on 500 grammaa. Kun miina laukeaa, lentävät sen sisältämät metallikuulat noin 2300 metrin sekuntinopeudella.

Vastaavia laitteita on löydetty julkisten lähteiden mukaan aiemmin rajaseudulta Belgorodista.

Venäläiset vaikuttavat viimeisimmästä miinahavainnosta tuohtuneilta. Propagandasivusto, joka kutsuu itseään Strategisen kulttuurin säätiöksi, nimittää päivittäiskatsauksessaan Mini Hailstorm -miinaa Nato-standardien mukaiseksi. Sivusto kuvailee miinan taktisia ominaisuuksia ja kutsuu niitä teollisen mittakaavan terrorismiksi ”demokraattisen avun” sateenvarjon alla.

– Suomi, joka äskettäin esitti puolueetonta, sopeutui nopeasti Naton retoriikkaan: ei mitään humanismia, vain laskelmointia siitä, että mahdollisimman monen venäläisen tulee kuolla. On kuitenkin mielenkiintoista, että juuri näiden miinakenttien avulla voidaan arvioida, kuinka nopeasti Nato tekee uusista jäsenistä oman strategiansa kannalta korvaamatonta materiaalia, sivusto lietsoo uhrimielialaa.

Suomessa asuvien venäläisten Telegram-kanavalla uutiseen reagoitiin valittelemalla, että vasta kaksi vuotta sitten Venäjä oli rakentamassa Suomeen ydinvoimalaa. Tässäkö Suomen kiitos.

Ukraina on joutunut vetäytymään Kurskista, josta se valtasi alueita viime elokuusta alkaen. Venäjä on vallannut Ukrainan maapinta-alasta noin viidenneksen. Se aloitti sotatoimensa valtaamalla Krimin niemimaan Ukrainalta vuonna 2014.