Venäläiset käyttävät kaasuasetta Ukrainassa

Viron yleisradio ERR vieraili ukrainalaispuolustajien asemissa Krasnohorivkassa, Donetskin läänissä. Virolaiset kertoivat yllättyneensä, että ukrainalaiset olivat alueelle edelleen samoissa asemissa kuin edellisen vierailun aikana joulukuussa 2021.

Päivin ja öin hyökkäävien venäläisjoukkojen asemat ovat 600 metrin päässä ukrainalaisista.

– Meidän asemamme ovat hyvin valmistettuja. Täällä on panssariesteet ja miinakentät, joten vihollisen panssareille olisi täällä vaikeaa. Miesvoimaa vastaan pärjäämme kyllä. Pojat voivat vahvistaa sanani, sanoo ukrainalaissotilas Bogdan ERRille.

Bogdanin alaisista suurin osa ei ole ammattisotilaita, vaan aseisiin kutsuttuja siviilejä. Tästä huolimatta ukrainalaiset pitävät asemansa.

– Raskasta on, erittäin raskasta. Meidän pataljoonamme ei luovuta asemiaan. Olimme aiemmin Marjinkassa ja nyt siirryimme tänne, sanoo ”Ruusunmarjaksi” esittäytyvä vanhempi sotilas.

Salanimellä ”Sähkömies” esiintyvä ukrainalaissotilas myös kertoo venäläisten käyttävän kiellettyjä taistelukaasuja.

– Täällä on hieman hiljaisempaa kuin Marjinkassa, joka on hieman kauempana. Siellä on tuhoamisryhmät pyrkivät jatkuvasti asemiimme ja yrittivät vallata niitä. He myös käyttävät kaasua. He käyttävät kloorikaasukranaatteja, joiden kaasu syövyttää keuhkot.

Ukrainalaissotilas ”Kaani” taas kertoo ukrainalaissotilaiden tarvitsevan enemmän tykkejä ja niihin ammuksia.

– Käsituliaseita ja kranaatinheittimiä on meillä riittävästi, mutta tykistökranaatteja on vähän. Luonnollisesti haluaisi jotakin raskaampaa eli tankkeja.

Bogdan vielä muistuttaa, mitä kävisi, jos he antaisivat periksi.

– Jos päästäisimme tämän ordan [mongolilauman] läpi, tulisivat he meidän koteihimme, perheidemme luo. Ja silloin toistuisi kaikki se, mitä tapahtui Butšassa, Irpinissä ja äskettäin Hersonin läänissä.