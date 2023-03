Venäläiset kaappasivat lapsia orpokodeista ja lastensairaaloista

Venäläisviranomaiset ovat kaapanneet kymmenittäin miehitettyjen ukrainalaisalueiden orpolapsia Venäjälle, uutisoi CNN.

Hersonin orpokodissa oli sodan alkaessa 48 lasta. Taistelujen siirtyessä Hersoniin lapset siirrettiin läheisen Holhofan kirkon kellariin, jossa kirkon ja orpokodin työntekijät pitivät heistä huolta.

Pian paikalle saapuivat kuitenkin myös Venäjän tiedustelupalvelu FSB:n agentit. Agentit vaativat, että lapset tulisi siirtää kellarista takaisin orpokotiin.

Orpokodin työntekijöillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin totella.

– He [agentit] toistelivat, että nämä ovat meidän lapsiamme, kertoo orpokodissa työskennellyt Olena.

Orpokodin työntekijöille kerrottiin, että lapset siirrettäisiin takaisin seuraavana aamuna. Venäjä päätti kuitenkin tehdä tapauksesta propagandaspektaakkelin. Lasten siirtoa mainostettiin laajalti, ja paikalle saapui myös kuvaajia.

Kun kävi ilmi, ettei lapsia vietäisi takaisin orpokotiin, alkoivat hoitajat kirjoittamaan lasten nimiä heidän käsiinsä ja takkeihinsa, jotta heitä edes kutsuttaisiin oikeilla nimillään siellä, minne heitä oltiin viemässä.

Hoitajille kerrottiin, että lapset vietäisiin Krimille. Todellista kohdetta ei kuitenkaan tiedetä. Ukrainalaisviranomaisten mukaan orpolapset on viety Venäjälle, jossa heille on annettu Venäjän kansalaisuus ja heidät on luovutettu venäläisperheisiin.

– He eivät ansaitse lapsiamme. Heidän pitäisi tuoda heidät takaisin. He eivät ansaitse heitä, Olena surkuttelee.

Hersonin orpokoti ei ollut ainoa paikka, jonka miehitysjoukot tyhjensivät lapsista. Pian miehityksen jälkeen venäläisviranomaiset saapuivat myös Hersonin alueen lastensairaalaan ja vaativat listaa sairaalassa olevista orpolapsista sekä lapsista, jotka voitaisiin viedä Venäjälle.

Sairaalan henkilökunta yritti suojella osaa lapsista piilottamalla heidät sairaalan kellariin ja väärensivät toisille potilastietoja, jotta heitä ei vietäisi pois. Sairaalassa työskennelleen lääkäri Olha Piliarskan mukaan hoitajat laittoivat terveitä lapsia jopa hengityskoneisiin estääkseen venäläisiä kaappaamasta heitä.

Lopulta Piliarska onnistui pelastamaan venäläisiltä 15 lasta. Kolme lasta kuitenkin kaapattiin ja vietiin Venäjälle.

– Käsittääkseni he [venäläiset] eivät antaisi meille tätä anteeksi. Tiesimme, että teoistamme seuraisi rangaistus, Piliarska kertoo.

Hoitaja Tetiana Pavelko taas pyysi sairaalan lääkäreitä pitämään Kira-vauvan kaikista tietokannoista, joita miehittäjäjoukot säännöllisesti tarkkailivat. Siispä Kiraa ei kaapattu venäläisten vetäytyessä, ja nyt Pavelko suunnittelee Kiran adoptoimista.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä on kaapannut Ukrainasta ainakin 15 000 lasta. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan osa heistä on kiristetty lähtemään ja lähetetty erilaisille ”kesäleireille”.

Viime viikolla kansainvälinen rikostuomioistuin antoi pidätysmääräyksen Venäjän presidentti Vladimir Putinista ja Venäjän lapsiasiain­valtuutettu Marija Lvova-Belovasta syytettynä ukrainalaislasten kaappauksista Venäjälle.