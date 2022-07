Venäjän miehittämässä Nova Kah’ovkassa Etelä-Ukrainassa tienvarsiin on ilmestynyt mainostauluja, joissa venäläisten ja ukrainalaisten väitetään olevan ”yksi kansa”.

Asian tuo esille valkovenäläinen toimittaja Tadeusz Giczan, joka on jakanut Twitterissä kuvia mainostauluista. Toisessa mainostaulussa on lause ”Venäläiset ja ukrainalaiset ovat yksi kansa, yksi kokonaisuus”.

Toisessa Giczan ottamassa kuvassa näkyy mainostaulu, jossa lukee teksti ”Venäjä on täällä ikuisesti”.

– Täällä on vahva vuoden 1938 itävaltalainen Anschluss-tunnelma, Giczan kommentoi viitaten toista maailmansotaa edeltäviin tapahtumiin, jolloin natsi-Saksa liitti Itävallan itseensä.

Strong 1938 Austrian Anschluss vibes here. New Russian billboards in occupied Nova Kakhovka in southern Ukraine: "Russians and Ukrainians are one people, one whole", "Russia is here forever!" pic.twitter.com/hHv4pIm7MN

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) July 27, 2022