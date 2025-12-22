Venäläiset hyökkäsivät aaseilla – huonosti kävi

Venäjä käyttää kalustopulansa takia rintamalla aaseja, muuleja, hevosia ja jopa kameleita, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

Nyt venäläiset näyttävät käyttävän aaseja myös hyökkäykseen. Hyökkäykset moottoripyörällä ovat varsin yleinen näky rintamalla, mutta Ukrainan 92. rynnäkköprikaati ”Ivan Sirko” on julkaissut videon kahdesta venäläissotilaasta, jotka ratsastavat aasilla hyökkäykseen.

– Venäläismiehittäjät menevät niin nopeaan tahtiin kalustoaan ”lihamyllyhyökkäyksissään”, että he joutuvat siirtymään hevosiin. Mutta edes ne eivät riitä heille – 92. prikaatin 5. rynnäkköpataljoonan droonipilotit ”miinustivat” vihollisen sen heti nähtyään, kirjoittaa prikaati saatesanoissaan.

Videolla näkyy kahden venäläissotilaan hyökkäävän aasilla ratsastaen. Puolustajien FPV-drooni osuus toiseen ratsastajaan, minkä jälkeen toinen aasi heittää miehittäjän pois selästään nähtyään lajitoverinsa valitettavan kohtalon.