Venäjän kenraali selittää aasien käyttöä rintamalla: Tämä on ihan normaalia

Pula kalustosta on pakottanut Venäjän joukkoja turvautumaan rintamalla kuormajuhtien kuten aasien, hevosten ja jopa kamelien käyttöön. Tästä on raportoitu yhä enemmän havaintoja viime aikoina ja asia on noussut myös venäläisiin medioihin.

Tilannetta tässä ruotivan Moscow Timesin mukaan ilmiön takana ovat kovat tappiot ja puutteellinen sotakaluston tuotanto, jotka ovat yhdessä johtaneet akuuttiin kalustopulaan. Tämä on näkynyt myös moottoripyörien ja panssaroimattomien siviiliajoneuvojen käyttönä hyökkäyksissä.

Ongelmien arvioidaan lisänneen Venäjän miestappioita entisestään ja hidastaneen joukkojen etenemistä.

Jutussa kerrotaan esimerkiksi suositun venäläisen sotabloggaaja Kirill Fedorovin yli puolelle miljoonalle seuraajalleen jakamasta päivityksestä. Siinä Fedorov kertoi Venäjän puolustusministeriön varta vasten lähettäneen aasin hänen yksikölleen ajoneuvopulan takia.

Pian tämän jälkeen rintamalta on jaettu yhä enemmän tietoja aasien, hevosten ja jopa kamelien käytöstä ajoneuvojen sijasta.

Asia on ollut esillä myös Venäjän mediassa.

Venäjän duuman puolustusvaliokunnan jäsen, kenraaliluutnantti (evp.) Viktor Sobolev selitti aiemmin tilannetta RTVI:lle kertomalla, että tällainen kuormajuhtien käyttö on ihan normaalia asevoimien toimintaa.

Julkisuudessa olevien tietojen mukaan ajoneuvopula on vaikeuttanut yksiköiden huoltoa ja sotilaiden on kerrottu jopa hankkivan aaseja omilla rahoillaan.