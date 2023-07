Venäläiset asettaneet konekivääripesäkkeitä Zaporižžjan voimayksiköiden katoille

– Tiedämme, että useiden voimalaitosyksiköiden katoille on sijoitettu konekivääripesäkkeitä. Uudet kuvat voivat myös viitata siihen, että katoilla saattaa olla räjähteitä. Tietysti kuvan laatu huomioon ottaen on mahdotonta sanoa tarkalleen mitä siellä on, Ukrainan valtion energiayhtiö Energoatomin johtaja Petro Kotin sanoi Ukrinformin mukaan.

Hänen mukaansa Venäjän joukkojen aiheuttama Kahovkan vesivoimalaitoksen katastrofi saa ajattelemaan, että miehittäjät saattavat tehdä samoin Zaporižžjan ydinvoimalassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti aiemmin, että Venäjä oli saanut päätökseen tekniset valmistelut paikallista räjähdystä varten voimalassa lopettaakseen Ukrainan vastahyökkäyksen ja painostaakseen Kiovaa.

