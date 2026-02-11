Venäläisen kylän karmea kohtalo paljastaa totuuden sodasta

Kreml tunnetusti piilottelee Ukrainan hyökkäyssotansa todellisia tappiolukuja, mutta kaupunkien ja kylien kaatuneiden muistopaikat kertovat karua kieltä sotilaiden kuolemista.
Sosiaalisessa mediassa on julkaistu kuva Tigilin kylästä, johon on perustettu valokuvanäyttely sodassa kaatuneista paikallisista miehistä. Tällä hetkellä näyttelyssä on 18 valokuvaa vahvistetusti kuolleesta sotilaasta. Todellinen kaatuneiden määrä voi olla tätä suurempi, koska rintamalle jää paljon miehiä kadoksiin.
Kamtšatkan niemimaan luoteisrannalla sijaitsevassa kylässä asuu noin 1 600 ihmistä. Kun tarkastelusta jätetään pois naiset, lapset ja vanhukset, kaatuneiden osuus on lähellä neljää prosenttia kylän työikäisistä miehistä, sosiaalisessa mediassa lasketaan.
Alueen väestöstä vain noin 36 prosenttia on etnisiä venäläisiä, ja enemmistö kuuluu eri alkuperäiskansoihin.
Syrjäseutujen suuret miehistötappiot kuvaavat BBC:n ja Mediazonan mukaan sitä, että Venäjä on värvännyt sotilaita suhteellisesti eniten köyhiltä ja syrjäisiltä alueilta. Suurkaupungit ovat säästyneet raskaammilta tappioilta.
Lue myös:
Venäläiskylän muistomerkki paljasti synkän totuuden sodasta
1/ As many as 4% of the able-bodied men in one village in the Russian Far East may have died in Ukraine. The figure illustrates how the human cost of the war is being borne disproportionately by impoverished communities deep in the Russian interior. pic.twitter.com/cMxkSk1pMW— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) February 9, 2026