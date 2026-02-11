Verkkouutiset

Venäläisen kylän karmea kohtalo paljastaa totuuden sodasta

Syrjäisten seutujen kaatuneiden muistopaikkoihin ilmestyy lisää nimiä.
Ukrainalaisia Donetskin rintamalla. AFP / LEHTIKUVA / OLEG PETRASIUK
Kreml tunnetusti piilottelee Ukrainan hyökkäyssotansa todellisia tappiolukuja, mutta kaupunkien ja kylien kaatuneiden muistopaikat kertovat karua kieltä sotilaiden kuolemista.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu kuva Tigilin kylästä, johon on perustettu valokuvanäyttely sodassa kaatuneista paikallisista miehistä. Tällä hetkellä näyttelyssä on 18 valokuvaa vahvistetusti kuolleesta sotilaasta. Todellinen kaatuneiden määrä voi olla tätä suurempi, koska rintamalle jää paljon miehiä kadoksiin.

Kamtšatkan niemimaan luoteisrannalla sijaitsevassa kylässä asuu noin 1 600 ihmistä. Kun tarkastelusta jätetään pois naiset, lapset ja vanhukset, kaatuneiden osuus on lähellä neljää prosenttia kylän työikäisistä miehistä, sosiaalisessa mediassa lasketaan.

Alueen väestöstä vain noin 36 prosenttia on etnisiä venäläisiä, ja enemmistö kuuluu eri alkuperäiskansoihin.

Syrjäseutujen suuret miehistötappiot kuvaavat BBC:n ja Mediazonan mukaan sitä, että Venäjä on värvännyt sotilaita suhteellisesti eniten köyhiltä ja syrjäisiltä alueilta. Suurkaupungit ovat säästyneet raskaammilta tappioilta.

