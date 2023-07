Venäläisdiplomaatti: Wagner-kapina oli väärinkäsitys

Ruotsi tekee virheen hakeutuessaan puolustusliitto Naton jäseneksi, ja Venäjä on valmis vastaamaan Ruotsin jäsenyyteen. Näin sanoo korkea-arvoinen venäläisdiplomaatti, maansa YK-lähettiläänä Genevessä toimiva Gennady Gatilov Svenska Dagbladetin haastattelussa. Aikaisemmin muun muassa varaulkoministerinä toiminut Gatilov on Venäjän ulkoasiainhallinnon veteraaneja, jolla Svd:n mukaan on läheiset suhteet presidentti Vladimir Putiniin.

Gatilov antaa harvoin haastatteluja, mutta yli vuoden jatkuneiden pyyntöjen jälkeen hän teki poikkeuksen ruotsalaisen Svd:n kohdalla – vain päiviä ennen Naton Vilnan huippukokousta.

Haastattelussa hän toistaa suomalaisillekin tutut varoitukset Nato-jäsenyydestä ja Venäjän vastatoimista.

– Ruotsi tekee virheen. Teidän on ymmärrettävä, että Nato-jäsenyys ei lisää Ruotsin turvallisuutta. Venäjä tulee näkemään Ruotsin osana Naton infrastruktuuria. Meillä on sotilaalliset suunnitelmat sille, miten me siinä tapauksessa toimimme.

– Puolustusministeriöllämme on yksityiskohtaiset suunnitelmat Ruotsin Nato-jäsenyyden varalle. Ohjusten suuntaaminen Ruotsiin päin on yksi mahdollisuus.

Vastatoimet riippuvat lähettilään mukaan siitä, tullaanko Ruotsiin sijoittamaan Naton joukkoja. Venäjä on myös aikaisemmin uhkaillut Natoon pyrkiviä maita vastaavanlaisilla toimilla.

Haastattelussa Gatilov pysyttelee tiukasti Kremlin virallisella linjalla. Hän jakaa Vladimir Putinin näkemyksen ”moninapaisesta maailman” synnystä ja lännen valta-aseman heikkenemisestä, ja väittää Venäjän olleen pakotettu puolustamaan Ukrainan venäjänkielistä väestöä. Todellisuudessa Venäjä hyökkäsi kansainvälisen oikeuden vastaisesti Ukrainaan helmikuussa 2022.

Gatilov kommentoi Svd:lle myös Venäjän sisäistä levottomuutta ja Wagner-ryhmän kahden viikon takaista kapinaa. Kyse ei ollut vallankaappausyrityksestä, eikä Putinin asema ole heikentynyt tapahtumien myötä, diplomaatti väittää.

– Kyse oli eräänlaisesta konfliktista ja väärinkäsityksestä Wagnerin ja puolustusministeriön välillä. Mutta tilanne päättyi nopeasti. Kaikki kerääntyivät Putinin taakse, ja presidentti (Aljaksandr) Lukashenka esitti ratkaisevaa roolia.

Nyt ”kaikki on hyvin”, Gatilov sanoo. Kapinan taustalla olivat Wagnerin ja puolustusministeriön väliset ”sisäiset ongelmat”.

Gatilov vahvistaa Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin liikkuvan nyt vapaasti Venäjällä. Kysymykseen, tuleeko Prigozhinilla olemaan maassa roolia myös tulevaisuudessa, on lähettilään vastaus ”mahdollisesti”.