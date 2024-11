Venäläinen yritys aikoo tehdä Donald Trumpista vodkaa

Pietarissa toimiva yritys on tuomassa markkinoille juoman nimeltä Trumpovka, kertovat Ria Novosti ja Lenta. Yritys on hakenut tavaramerkin rekisteröintiä.

Tarkkaa tietoa uuden tuotteen saapumisesta markkinoille vielä ole. Lenta tietää kuitenkin kertoa, että sen tietojen mukaan logossa tulee esiintymään uudelleen Yhdysvaltain presidentiksi nousevan Donald Trumpin siluetti. Telegram-uutiskanava Podjom puolestaan kertoo, että tavaramerkin rekisteröintiä hakenut RAU IT -yhtiö kertoi heille, että logossa on haitaria soittava Trump.

RAU IT kertoi Podjomille, että tavaramerkki mahdollistaisi myös alkoholittomien juomien valmistuksen. Suunnitelmana voisi olla myös palautusjuomien ja kivennäisvesien valmistus.

Podjomin mukaan RAU IT myönsi auliisti, että tavaramerkin hakeminen on heidän ensimmäinen avauksensa juomateollisuuteen. RAU IT on nimittäin ohjelmistotalo.

Maailmalla myydään myös presidentti Vladimir Putinin mukaan nimettyä Putinka-vodkaa sekä Putinin edeltäjän Boris Jeltsinin mukaan nimettyä Boris Jeltzin -vodkaa. Neuvostojohtaja Josif Stalinin mukaan nimettyjä vodkamerkkejä lienee useampia.